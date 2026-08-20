WoW: Neues Feature frustriert die Spieler – „Bin einfach ausgeloggt“

In World of Warcraft sorgt ein Feature gerade für Frust. Die neuen Beutejagden werden nämlich schnell äußerst ätzend.

Die zweite Saison von World of Warcraft Midnight hat begonnen und damit einher gehen auch neue Beute-Jagden. Das Feature rund um Astalor, den Blutelfen mit der etwas zu erotischen Stimme, sorgte in der ersten Saison jedoch für leichten Frust. Nach einigen Patch-Verbesserungen hatte sich der Frust dann aber gelegt.

Jetzt ist die zweite Saison mit neuen Effekten gestartet und das Fazit der Spielerinnen und Spieler bisher: Es ist noch nerviger geworden. Dabei war das doch kaum möglich.

Video starten WoW: Trailer zum Patch 12.1 – Der Fluch von Ula’tek

Fangnetze töten in Sekunden, sorgen für Frust

Was ist das Problem an den neuen Jagden? Die neue Saison bringt auch einige frische Affixe mit sich, die gerade während der härten Jagden auftauchen. Zwar raunt einem Astalor jetzt nicht mehr ins Ohr, dass man „für ihn töten soll“, stattdessen wird man von den Dienern Ula’teks angegriffen. Das können kleinen Duo-Diener sein, die in ungünstigen Momenten angreifen, aber auch herabfallende Netze.

Besonders diese Netze sind extrem tödlich, weil sie den Charakter um satte 80 % verlangsamen und zusätzlich noch extremen Giftschaden verursachen – bis zu 300.000 Schaden pro Sekunde. Gerade auf grünen Flächen – wie etwa Gras – sind diese Netze kaum zu sehen und noch weniger, wenn mehrere Charaktere gleichzeitig Fähigkeiten benutzen.

Community ist verärgert: Ihren Frust über das Feature machen viele im Subreddit von WoW Luft. Dort ist man der Meinung, dass es bei Blizzard mindestens einen Entwickler geben muss, der Spielinhalte nur entwickelt, damit sich möglichst viele Spielerinnen und Spieler darüber aufregen. Gerade die Netze haben auch noch das Problem, dass man den Ort ihres Einschlages manchmal nicht im Vorfeld sieht und daher nicht ausweichen kann, bis es schon zu spät ist. Klassen ohne schnelle Bewegung – wie etwa der Priester, für den extra ein Boss geändert werden musste – fallen den Netzen in Windeseile zum Opfer.

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Einige der Stimmen aus der Community:

„Yeah, das erste [Netz] landet genau auf mir und dann werde ich von den nächsten 1-2 getroffen, weil ich mich kaum bewegen kann. Fühlt sich schrecklich an, damit umgehen zu müssen.“ – carbonara3

„Ich hatte eines, das auf mir gespawnt ist, während ich gerade die ‘Valeera geht in den Keller von Ula’tek’-Quest gemacht habe, das hat einen Hinterhalt ausgelöst. Ich wurde zu Valeera in Silbermond teleportiert, als ich das ‘Vehikel’ (Valeera) verlassen habe, um mit dem Hinterhalt fertig zu werden. Aber die Netze sind während des Hinterhalts auf mir erschienen und sie haben Schaden gemacht, während ich teleportiert wurde. Also starb ich mitten in Silbermond wegen dem Debuff.

Ich bin ausgeloggt. Ich bin eh schon angefressen – mehr als für dieses Spiel gerechtfertigt wäre – und diese Erfahrung hat es äußerst unspaßig gemacht. Ich versuch’s morgen nochmal.“ – sunshineparadox_

Ich bin ausgeloggt. Ich bin eh schon angefressen – mehr als für dieses Spiel gerechtfertigt wäre – und diese Erfahrung hat es äußerst unspaßig gemacht. Ich versuch’s morgen nochmal.“ – sunshineparadox_ „’Der Beutejagd-Entwickler muss ein echter Arsch sein.’

Das dachte ich während der ersten Saison bei den Alptraum-Beutejagden.

Und jetzt sage ich das wieder. Die setzt sich wirklich stark dafür ein, dass es keinen Spaß macht.“ – Sillygoose_Milfbane

Cortyn meint: Ich verstehe all den Frust und musste bei meiner ersten Beutejagd auch sehr, sehr tief durchatmen. Die Fangnetze sind schon ein ziemliches Ärgernis, aber mit Bewegungsfähigkeiten kann man diesen doch noch recht gut entgehen. Schlicht und ergreifend unfair wird es allerdings in den Momenten, wenn die Fangnetze gleichzeitig mit einem Hinterhalt auftreten. Denn dann wird der eigene Charakter für 1,5 Sekunden betäubt, sodass man mindestens 2 oder 3 Schadensticks abbekommt, was für alle Nicht-Tanks den garantierten Tod bedeutet.

Hier darf es gerne noch ein wenig Feinjustierung geben, dass zumindest die Betäubungen nicht mehr gleichzeitig mit den Netzen auftauchen können. Denn das ist schlicht eines: Unfair.

Bis das aber behoben ist, beiße ich mir an der neuen Tiefen-Nemesis die Zähne aus – denn es sind nur noch wenige Tage, wenn man einen ganz besonderen Titel will.