WoW: Das neue Mount als Belohnung für 500 Reittiere spaltet die Community

Sammler in World of Warcraft können sich auf einen richtig schicken Otter freuen – doch manche sehen darin nur „wieder einen langweiligen Recolor“.

Vor einigen Tagen haben wir darüber berichtet, dass die Dataminer in der Alpha von World of Warcraft Dragonflight ein Achievement gefunden hatten. Dabei ging es um das Sammeln von 500 Reittieren, das dann mit einem weiteren Reittier belohnt wurde. Die Reaktion war vernichtend, weshalb Blizzard nun nachgebessert hat – und wohl die meisten Fans glücklich stimmt.

Was war das Problem? Die erste Belohnung, die es für das „Thanks for the Carry!“-Achievement gab, war ein großer Yeti – im Grunde eine Neueinfärbung eines Reittiers, das schon seit langer Zeit im Spiel ist. Das sorgte für einen regelrechten Aufschrei und große Teile der Sammler-Community fühlten sich betrogen. Immerhin gab es seit mehreren Erweiterungen keinen neuen Sammler-Erfolg und der neue fiel nun mit einem „alten Modell“ extrem dürftig aus.

Blizzard stimmte zu und versprach Besserung.

Was für ein Reittier gibt es nun? Die neue Belohnung für den „Thanks for the Carry!“-Erfolg ist der „Carrier Ottuk“. Ottuks sind neu in Dragonflight und quasi gigantische Otter, die vor allem von den Tuskarr für Reisen an Land und zu Wasser genutzt werden.

Das Ottuk-Mount für den 500-Reittiere-Erfolg. Klicken zum Vergrößern. Bildquelle: wowhead

Der Carrier Otuk ist gerüstet und hat zahlreiche Knochen-Verzierungen, die sich ebenfalls an den Tuskarr orientieren und zu deren Bau- und Kleidungsstil passt.

So reagiert die Community: Das Feedback zum Carrier Ottuk fällt fast durchgehend positiv aus. Egal ob im Subreddit von World of Warcraft (95 % Upvotes) oder auf Seiten wie wowhead, fast überall wird die neue Belohnung gelobt. Hier einige Auszüge:

„Ich wollte noch nie mit dem Reittier-Sammeln anfangen. Bis jetzt. ES IST SO NIEDLICH“

„Macht daraus ein Zweisitzer-Reittier und wir haben einen Deal.“

„Deutlich besser, aber da ist noch ein wenig Luft nach oben.“

Gibt es noch Kritik? Ja, die gibt es. Manch einer findet es schade, dass die Belohnung für 500 Reittiere wohl ein Mount ist, das nicht fliegen kann. Immerhin sieht der Otter nicht aus, als habe er Flügel unter seiner Panzerung versteckt. Hier hätten sich viele Spielerinnen und Spieler gewünscht, dass es vielleicht ein Drache oder vergleichbares ist, um sich mit dem neuen Reittier später in die Lüfte erheben zu können.

Ebenfalls in der Kritik steht, dass es auch noch andere Ottuk-Reittier in Dragonflight gibt. Manch einer hätte sich gewünscht, dass es für den 500er-Erfolg ein einzigartiges Mount gibt, von dem keine anderen Variationen existieren.

Was haltet ihr von der neuen Belohnung? Ist die angemessen und cool? Oder hättet ihr euch ein anderes Reittier gewünscht und Blizzard soll es nochmal ändern?

