WoW aktiviert Erfahrungs-Buff – 50 % mehr XP, aber nicht lange

In World of Warcraft Shadowlands ist ein massiver XP-Buff aktiv. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um noch ein paar Charaktere zu leveln.

Bei der aktuellen Hitzewelle ist es verlockend, einfach die Fenster zu verdecken und im Haus vor dem Rechner zu bleiben – und Blizzard gibt euch in World of Warcraft noch ein paar Anreize dafür. Denn in „Retail-WoW“, also Shadowlands, ist ab sofort ein neuer Buff aktiv, der eure gewonnene Erfahrung um 50 % erhöht! Aber ihr habt nicht viel Zeit, um ihn zu nutzen. Packt also eure Twinks aus, solange ihr könnt.

Was ist das für ein Buff? Der Buff „Wind der Weisheit“ („Winds of Wisdom“) gewährt Charakteren zwischen Stufe 10 und 59 aus sämtlichen Quellen 50 % mehr XP. Egal, ob ihr Quests abschließt, Feinde tötet, Kisten plündert oder Dungeons bewältigt – die XP aus all diesen Quellen sind erhöht. Somit reduziert sich die notwendige Zeit zum Leveln eines Charakters um knapp 33 %.

Bis wann ist der Buff aktiv? Die Dauer des Buffs besteht lediglich für volle zwei Wochen, also vom 20.07.2022 bis zum 03.08.2022. Mit dem Start von Saison 4 endet der Bonus also wieder. Daher ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um noch ein paar Charaktere für die letzte Saison von Shadowlands fit zu machen – oder aber sich einfach schonmal auf Dragonflight am Ende des Jahres vorzubereiten.

Warum gilt der Buff erst ab Stufe 10? Auch wenn Blizzard dafür offiziell keinen Grund nennt, hat das mit ziemlicher Sicherheit mit der Insel der Verbannten zu tun, dem Startgebiet neuer Charaktere. Dieses Tutorial hat eine ziemlich exakte Länge, die genau von Stufe 1 bis 10 reicht, bevor man die Insel verlässt. Würden die XP auf der Insel so drastisch erhöht werden, würde das zu Problemen führen und man könnte das Tutorial gar nicht richtig erleben.

Was kann man sonst noch mit dem Buff machen? Wenn man bereits alle gewünschten Klassen auf der Maximalstufe hat, lohnen sich die 50 % zusätzlichen XP auch, um noch ausstehende Vermächtnis-Rüstungen der Verbündeten Völker freizuschalten. Diese bekommt man nämlich nur, wenn man das Verbündete Volk von Stufe 10 bis 50 manuell gelevelt hat – also ohne einen Level-Boost zu kaufen.

Davon abgesehen, ist das natürlich auch ein guter Zeitpunkt, um ein paar Freunde zu World of Warcraft zu bringen, die das Leveln bisher abgeschreckt hat – denn wenn man sich reinhängt, kann man nun in wenigen Abenden auf der Maximalstufe sein.

