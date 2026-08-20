WoW nerft neuen Endboss nach gerade mal 24 Stunden – war einfach nicht fair

Der aktuelle Endboss von World of Warcraft hat schon am ersten Tag einen Nerf bekommen. Ula’tek war nämlich ziemlich unfair.

Seit einigen Stunden ist der neuste Raid in World of Warcraft Midnight zugänglich. Der giftige Abgrund lockt mit neuer Beute, aber auch 8 Bossen, die sich den Heldinnen und Helden in den Weg stellen. Der letzte Boss ist die monströse Schlangen-Kreatur Ula’tek, ein Alptraum aus dem Riss von Aln.

Doch der Boss war so monströs, dass er direkt angepasst werden musste. Denn je mehr Charaktere ihr mitgenommen habt, desto unwahrscheinlicher war es, dass ihr den Boss auch besiegt.

Video starten WoW: Trailer zum Patch 12.1 – Der Fluch von Ula’tek Autoplay

Ula’tek verteilte Onehits für alle

Was war das Problem? Ula’tek hat eine Fähigkeit namens Spektralschlingen („Spectral Coils“). Das ist eine typische „Versammelt euch, um den Schaden zu reduzieren“-Fähigkeit – aber mit einer Besonderheit. Denn der Schaden wird nicht auf alle Spieler aufgeteilt, wie es sonst bei „Soak“-Fähigkeiten der Fall ist, sondern nur um einen festen Prozentsatz reduziert, betrifft aber alle Charaktere im Raid.

Das allein wäre nicht schlimm, doch der Schaden der Fähigkeit skalierte zugleich mit der Gruppengröße.

Normalerweise macht die Fähigkeit 680.000 Schaden an allen Charaktere, kann aber um 50 % reduziert werden, wenn alle Charaktere zusammenstehen.

Pro zusätzlichem Charakter (über 10) skalierte der Schaden aber mit einem Bonus von 10 %, also auf insgesamt 200 % bei einer 30-Personen-Gruppe. Das hätte bedeutet, dass die Fähigkeit 2.000.000 Schaden macht, der auf 1.000.000 reduziert wird. Das ist noch immer so viel, dass die allermeisten Charaktere sofort besiegt sind.

Falls ihr den Profis beim World-First-Rennen zuschauen wollt, das könnt ihr hier tun.

Ula’tek war unfair – zumindest dann, wenn ihr mit zu vielen Leuten gespielt habt.

Was wurde geändert? Die Spektralschlingen skalieren nicht mehr mit der Gruppengröße. Der von allen Charakteren erlittene Schaden durch die Fähigkeit ist also identisch – egal ob ihr mit 10 Charakteren oder mit 30 loszieht. Die Änderung betrifft den normalen und heroischen Modus von Ula’tek.

Am Ende ist der Nerf also vor allem eine Fehlerbehebung, denn dass eine größere Raidgruppe einen Boss nahezu unmöglich macht, ist schlicht nicht beabsichtigt gewesen.

Habt ihr das Problem gestern Abend im Raid bemerkt? Standet ihr schon vor Ula’tek und habt euch gewundert, warum der Kampf urplötzlich so ein jähes Ende fand? Oder seid ihr noch nicht so weit vorgedrungen und habt den Fehler somit zum Glück verpasst?

Andere Probleme gibt es beim Beute-Modus von Season 2. Denn auch dort könnt ihr scheitern, ohne etwas dagegen tun zu können.