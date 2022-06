WoW nerft 4 Dungeons gleichzeitig, darunter auch eure 3 Hass-Mobs

Der erste Trailer von Call of Duty: Modern Warfare 2 ist online und zeigt in gewohnter CoD-Manier, wie heftig es im neusten Titel abgeht.

Alles, was ihr zu dem MMORPG World of Warcraft wissen müsst – in 3 Minuten

Alles, was ihr zu der neuen WoW Erweiterung „Dragonflight“ wissen müsst – in 3 Minuten

Wer gerade das Tanken lernen will, kann das nun tun: Denn Tanken in WoW ist viel einfacher geworden!

Alles, was ihr zu dem MMORPG World of Warcraft wissen müsst – in 3 Minuten

Alles, was ihr zu der neuen WoW Erweiterung „Dragonflight“ wissen müsst – in 3 Minuten

Eine neue Runde Nerfs schwächt die härtesten Dungeons in World of Warcraft ab. Gleich 4 davon werden künftig deutlich einfacher zu bewältigen.

Insert

You are going to send email to