WoW-Cutscene freut Nachtelfen: Hinweise auf ein „neues Teldrassil“

Alles, was ihr zu dem MMORPG World of Warcraft wissen müsst – in 3 Minuten

Alles, was ihr zu der neuen WoW Erweiterung „Dragonflight“ wissen müsst – in 3 Minuten

Was heißt das für die Nachtelfen? Für die Nachtelfen besteht somit Hoffnung für einen neuen Weltenbaum, der eines Tages die Rolle des Teldrassil übernehmen wird. Wenn die Druiden und Drachen einmal mehr ihre Kräfte vereinen, könnte das sogar in wenigen Jahren der Fall sein – immerhin wurde der ursprüngliche Teldrassil auch innerhalb weniger Jahre erschaffen.

Ich kenne einen Ort, an dem er beschützt werden kann, aber … es ist so lange her …

Patch 9.2.5 von World of Warcraft ist live und hatte einige kleine Neuerungen im Gepäck. Schön ist vor allem, dass es für viele der Handlungsstränge einen kleinen, aber feinen Abschluss gibt – so auch für die Nachtelfen und Tyrande. Eine kurze Quest führt die Spieler nämlich in den Ardenwald zurück, um bei einem Ritual beizuwohnen. Dabei spielt eine kleine Zwischensequenz.

Es gibt endlich wieder Hoffnung für die Nachtelfen in World of Warcraft . Bekommen die schon bald eine neue Heimat?

