WoW tötet wichtigen Charakter und nur Ingenieure können die Wahrheit sehen

Die Mittlerin Ve’nari ist tot. Zumindest wurde ihre Leichte gefunden. Doch nur Ingenieure in World of Warcraft können die Wahrheit herausfinden.

Patch 9.2.5 brachte viele kleine Änderungen, die nicht in den Patch Notes angegeben sind. Eine davon betrifft einen der wohl wichtigsten Charaktere aus Shadowlands: Ve’nari. Die scheint nämlich einfach verschwunden zu sein. Schlimmer noch: Spieler haben ihre Leiche gefunden.

Aber ist die freundliche Mittlerin wirklich tot?

Wer ist Ve’nari? Ve’nari ist eine Mittlerin von Kartell Ve und war für die Spieler im Schlund von besonderer Wichtigkeit. Sie bot den einzigen sicheren Ort im Schlund an und hatte darüber hinaus noch viele Gegenstände im Angebot, die Spielern in Torghast oder im Schlund behilflich waren. Außerdem drehten sich viele Questreihen um Ve’nari, die immer ein bisschen zwielichtig wirkte, am Ende aber den Spielern doch dabei half.

Was Ve’nari selbst genau im Schlund wollte, kam nie so ganz raus, allerdings hatte sie viele Häscher hinter sich her, die sie auf jeden Fall aufhalten wollten.

Was ist passiert? Wer Ve’nari in Patch 9.2.5 im Schlund besuchen will, dem dürfte auffallen, dass die Mittlerin erstaunlich transparent geworden ist. Sie ist nämlich nicht mehr in ihrer Zuflucht und hat lediglich ein Echo von sich zurückgelassen, das noch als Händler und Questgeber fungiert.

Das Echo sagt, dass „sie gefunden habe, was sie suche“ und das ist Zereth Mortis. Dank des Spielers habe sie nun „All die Stygia, damit ihr Plan endlich Früchte trägt“.

Von Ve’nari verbleibt nur ein Schemen.

Was genau das für ein Plan ist, verrät sie allerdings nicht.

Wo ist Ve’naris Leiche? Wer sich in Zereth Mortis zum Schöpfungskatalysator begibt, kann dort die Leiche von Ve’nari entdecken. Sie liegt auf dem Boden und wenn man ihre Leiche untersucht, dann erfährt man, was vorgefallen ist:

<Ihr seht die glimmende Leiche von Ve’nari. Ein Blick umher offenbart, dass es so aussieht, als wollte sie ihren Vorrat an Stygia benutzen, um mit der Maschine zu interagieren. Etwas muss schrecklich schiefgelaufen sein.>

Die meisten Spieler können die Leiche genauer untersuchen, doch das liefert keine neuen Informationen, lediglich dass es „wohl schnell vorbei war“.

Venari ist tot. Oder … ?

Wenn ihr jedoch ein Ingenieur mit einigen Skill-Punkten in Shadowlands seid, dann bekommt ihr zusätzliche Informationen:

<Es gibt kleine, kaum wahrnehmbare Ungereimtheiten in diesem Areal. Die meisten würden es übersehen, doch eure Perfektion der Ingenieurskunst und eure Kenntnis von Ve’nari erlaubt es Euch, diese zu bemerken. Ihr seid Euch allerdings nicht sicher, was ihr damit anfangen sollt. Vielleicht wird das lediglich die Zeit verraten.>

Was bedeutet das? Vor allem bedeutet das wohl, dass Ve’nari ihren eigenen Tod vorgetäuscht hat. Ob sie damit lediglich verfeindete Kartelle oder aber auch uns als Spieler täuschen wollte, ist noch nicht ganz klar. Auch, was sie damit beabsichtigt, wirft Fragen auf. Vielleicht ist es ihr gelungen, am Schöpfungskatalysator etwas herzustellen, das sich später noch als besonders mächtig herausstellt.

Ist das ein Geheimnis oder ein Teaser? Die Community rätselt nun, ob Ve’naris vermeintliche Leiche nur der Beginn eines neuen, großen Geheimnisses ist oder lediglich ein kleiner Teaser und Hinweis darauf, dass Ve’nari in einer kommenden Erweiterung noch einmal auftauchen wird.

Interessant ist in diesem Zusammenhang nämlich noch, dass es ein neues Spielzeug in den Dateien von Patch 9.2.5 gibt, nämlich das „Storage Wisdom Device“. Bisher ist das Item lediglich in den Spieldaten und nicht in der Sammlung aufzufinden. Das wiederum könnte allerdings bedeuten, dass das Spielzeug die Belohnung eines Geheimnisses ist.

Was glaubt ihr, steckt hinter Ve’naris Tod? Ist das nur der Beginn eines langen Rätsels? Oder ist das ein kleiner Teaser, dass Ve’nari in Zukunft noch einmal zurückkehrt?