WoW: Wenn 25 Nerds sich anschreien, hat man das World-First-Rennen gewonnen – So klingt das

Die beliebten „Nerd Screams“ beim Kill von Fyrakk in World of Warcraft überzeugen auch diesmal wieder. Wie die Profis dabei abgehen, seht ihr hier.

Nach einem kräftezehrenden Wettrennen um den „World First Kill“ von Fyrakk in Amidrassil, Hoffnung des Traums, konnte die Gilde Echo den Sieg für sich erlangen. Ihnen gelang es als erstes, den aktuellen Endboss im Patch 10.2 von World of Warcraft Dragonflight zu besiegen.

Dass das für alle Beteiligten „mehr als nur ein Spiel“ ist, kann man klar an dem Geschrei hören, das losbricht, als der Boss endlich auf die Bretter geschickt wird.

Diese sogenannten „Nerd Screams“ sind immer ein beliebter Abschluss des Rennens. Immerhin spielen die Profis zu dem Zeitpunkt oft seit Tagen oder Wochen unter voller Konzentration und bis tief in die Nacht, um möglichst den ersten Platz zu ergattern – so auch dieses Mal.

Fyrakk fällt und 25 Leute rasten aus

Wie die Spieler „eskalieren“, als Fyrakk nach über 300 Versuchen endlich bezwungen werden konnte und damit der Titel des „World First“ gesichert ist, könnt ihr euch unten in der „Room Reaction“ anschauen:

Das Rennen allgemein dürfte als eines der spannendsten in die Geschichte von World of Warcraft eingehen. Denn sowohl Echo als auch die amerikanischen Konkurrenten von Team Liquid hatte bei Fyrakk zuvor schon einen Wipe bei 1,7 % der verbleibenden Lebenspunkte erzielt – das ist nur knapp 15-20 Sekunden vom tatsächlichen Kill entfernt. Daher hätte der Sieg nun zu jedem Zeitpunkt an eine der beiden Gilden gehen können.

Nicht nur die aktiven Spieler selbst, sondern auch die Kommentatoren und die Crew im Produktionsraum fiebert leidenschaftlich mit. Auch hier werden Headsets vom Kopf gerissen, einander angesprungen und hemmungslos geschrien – aber Achtung, das ist sehr laut:

Auch wenn es für einige sicher noch lange schwer nachvollziehbar bleibt, wie man sich „wegen einem Computerspiel so aufregen kann“, ist es doch einfach schön zu sehen, mit wie viel Energie und Leidenschaft alle beteiligten Gilden an diesem Rennen teilnehmen.

Ein Highlight war allerdings auch die legendäre Axt, die es jetzt gab – selbst, wenn die über 1.000.000 Gold kostet.

Habt ihr das Rennen live verfolgt? Wie weit seid ihr im aktuellen Raid bereits gekommen?