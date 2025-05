Für ein neues Mount im modernen WoW müsst ihr bald Pandaria Classic spielen

Mount-Sammler in der Retail-Version von World of Warcraft müssen bald Classic spielen. Denn nur so gibt’s ein neues Reittier.

Eine der schönsten Nebentätigkeiten in World of Warcraft ist das Vergrößern der eigenen Sammlung. Immer mehr und mehr Reittiere, mit denen man angeben kann oder die man in der eigenen Garnison bewundert. Für ein neues, exklusives Reittier müsst ihr aber bald Mists of Pandaria Classic spielen – denn nur dann gibt’s das Mount in The War Within.

Das Mount Shaohaos Weisenschlange freischalten

Was wurde angekündigt? Blizzard hat den Start von „Mists of Pandaria Classic“ angekündigt, nämlich für den 21. Juli 2025. Schon vorher gibt es allerdings die Möglichkeit, einen Pandaren zu spielen und das Startgebiet zu erleben. Auch für Retail-Fans ist das ein Anreiz, denn hier winkt ein neues Reittier, wenn das Startgebiet der Pandaren abgeschlossen wurde.

Was ist das für ein Reittier? Es geht um Shaohaos Weisenschlange. Das ist eine grüne (jadefarbene) Variante des begehrten Reittiers „Astrale Wolkenschlange“, welche es als sehr seltenen Drop vom Boss Elegon aus dem Raid „Mogu’shangewölbe“ gibt. Wer bisher kein Glück hatte oder die grüne Version deutlich hübscher findet, sollte sich schon einen Abend im Juli einplanen, um sich das Reittier zu erspielen.

Dieses Mount könnt ihr für Retail bekommen.

Ab wann ist das möglich? Die Aktion läuft vom 01.07. bis zum 30.07. – also fast den ganzen Juli über. Ihr habt also ausreichend Zeit, um mal einen oder zwei Abende Pause vom modernen WoW zu nehmen, um euch dann doch genau dafür ein neues Reittier zu verdienen.

Wie lange dauert das Ganze? Das Startgebiet der Pandaren ist nicht sonderlich lang. Für die allermeisten Spieler dürfte das Gebiet im Verlauf von 1 bis 2 Stunden durchgespielt sein, sodass man danach die Reise in den Rest der Welt antreten kann. Sobald ihr die Start-Insel verlassen habt (und euch beim Chef eurer Fraktion gemeldet habt), gilt die Aufgabe aber als abgeschlossen und das Reittier wird freigeschaltet.

Was haltet ihr von dieser Methode, um im modernen WoW ein neues Mount zu bekommen? Ganz nett, um auch mal in die anderen WoW-Versionen reinzuschauen? Oder habt ihr gar keine Lust, dass man euch nur für ein Mount zu Mists of Pandaria „zwingt“?

