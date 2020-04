WoW: Leveln von Twinks so leicht wie noch nie – Wie viele Chars zieht ihr hoch?

In World of Warcraft laufen gerade zwei Buffs, die das Leveln von Zweit-Charakteren („Twinks“) stark beschleunigen. Wie viele zusätzliche Chars werdet ihr in der Zeit hochleveln?

Was ist die aktuelle Buff-Situation? Am 20. März führte Blizzard in WoW den EXP-Buff „Winde der Weisheit“ ein, der mittlerweile bis zum Pre-Patch von Shadowlands beibehalten wird. Dieser erhöht die erhaltene Erfahrung aus allen Quellen um 100%.

Das führte dazu, dass man einen Charakter innerhalb von nur 13 Stunden auf das maximale Level bringen konnte, auch wenn es etwas Vorausplanung benötigte.

Das äußerte sich in erster Linie in der Aktivität der Spieler. Viele Gebiete in WoW waren so belebt wie schon lange nicht mehr, da die Spieler vorher offenbar nicht die Muße hatten, ihre Twinks zu leveln.

Seit dem 20. April gibt es zu dem EXP-Bonus zusätzlich doppelten Ruf durch den Buff „Beeindruckenden Einfluss“, mit dem ihr etwa verbündete Völker schneller freischaltet.

This XP thing really makes the world feel alive again from wow In den alten Gebieten von WoW ist Dank des EXP-Buffs wieder was los.

Wie lange bleibt der Buff? Eigentlich sollte dieser Buff einen Monat später, am 20. April, wieder abgeschaltet werden und an seiner Stelle hätte der Buff für doppelten Ruf bei allen verbündeten Völkern treten sollen.

Doch nachdem sich der EXP-Buff bei den Spielern als äußerst beliebt erwiesen hat, beschloss Blizzard, ihn weiterhin aktiv zu lassen und zwar bis zum Release des Pre-Patches für die Erweiterung Shadowlands.

Cortyn schätzt, dass wir damit nicht vor Oktober 2020 zu rechnen brauchen. Die Fans von Twinks haben jetzt also jede Menge Zeit und die perfekten Voraussetzungen, um ihre Charaktere aufzuleveln.

Wie kann ich abstimmen? Ihr könnt eure Stimme in dem Umfrage-Tool weiter unten abgeben, dabei kann jeder von euch nur ein Mal wählen. Auf dem zweiten Slide der Umfrage könnt ihr dann eure Gründe für’s Twinken angeben.

Also erzählt: Werdet ihr diese Buffs ausgiebig nutzen und richtig viele Charaktere auf Max-Level bringen? Oder findet ihr Twinks langweilig und werdet sie gar nicht leveln? Wie steht ihr zu Twinks allgemein? Schreibt es in den Kommentaren.

Die Umfrage endet am Freitag, den 24. April. Viel Spaß beim Abstimmen!