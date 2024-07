WoW: Letzte Chance – Wenn ihr jetzt keinen Rufer erstellt, müsst ihr viel leveln

Ihr habt noch keinen Rufer in World of Warcraft? Dann solltet ihr das schnell ändern – denn in wenigen Tagen ändert sich etwas drastisch.

In wenigen Tagen endet die Zeit von World of Warcraft Dragonflight und die Ära der Weltenseele-Saga beginnt mit dem Pre-Patch 11.0 zu „The War Within“. Der Patch bringt jede Menge Änderungen am Spiel mit sich und vor allem die neue Klasse der Rufer darf sich auf eine große Änderung einstellen, die den Anfang ihres Abenteuers betrifft. Denn Rufer starten nicht mehr auf Stufe 58, sondern beginnen ihre Reise nun deutlich kleiner.

Was ändert sich an den Rufern? Ab dem 24.07.2024, also mit dem Release von Patch 11.0, starten Rufer nicht mehr auf Level 58, sondern auf Level 10. Das führt dazu, dass Rufer auf der Verbotenen Insel nur noch einen Teil ihrer Talentpunkte erhalten und deutlich früher auf den Rest der Welt losgelassen werden.

Die Reise der Rufer führt nach der Verbotenen Insel aber weiterhin auf die Dracheninseln. Dragonflight ist die neue „Level-Up-Erweiterung“, in die Heldinnen und Helden automatisch geführt werden, falls man nicht über Chromie eine andere Erweiterung auswählt.

Wer direkt einen hochstufigen Rufer haben möchte, sollte sich also jetzt einen erstellen, bevor der Patch in wenigen Tagen live geht.

Dauert das Leveln lange? Das dürfte wohl das Trostpflaster sein. Denn ab Mittwoch starten Rufer zwar auf Stufe 10, dafür werden die notwendigen XP für das Leveln auf Stufe 70 allerdings drastisch reduziert. Im Vergleich zu vorher benötigt ihr rund 50 % weniger Erfahrungspunkte, um einen Charakter bis auf die Maximalstufe zu leveln, wobei die Reduktion am stärksten im Bereich von Stufe 60 bis 70 bemerkbar ist.

Kombiniert das mit der raschen Level-Geschwindigkeit von WoW Remix: Mists of Pandaria und ihr könnt die „verlorene Zeit“ locker wieder reinholen. Denn da brauchen einige Spieler sogar nur 30 Minuten, um ihren Charakter fertig zu leveln – und das dürfte noch schneller werden. Werdet ihr euch noch schnell einen Rufer erstellen? Oder freut ihr euch gar darauf, einen Rufer auf Stufe 10 zu beginnen und ihn dann ganz „klassisch“ zu leveln, anstatt sofort auf hoher Stufe durchzustarten?