Denkt an den mächtigen Ruf-Buff in WoW, wenn ihr nach Korthia geht

Nicht alle Fraktionen sind betroffen: Allerdings gibt es auf Korthia auch eine Ruf-Fraktion, die nicht von dem Buff profitiert: Der Archivarskodex. Bei dieser Fraktion gibt es Ruf durch das Sammeln und Abgeben von Relikten, jedoch wird der Ruf-Gewinn nicht durch Buffs gesteigert. Selbst der menschliche Volksbonus „Diplomate“ hat keinen Effekt auf diese Fraktion. Wer die ganzen Vorteile vom Archivarskodex haben will, muss also Tag für Tag Fragmente sammeln – etwa aus Schätzen und von seltenen Feinden.

Bringt das was? Zumindest langfristig gesehen, ja. Auch wenn 10 % auf dem Papier nicht nach viel klingt, addiert sich der Bonus im Laufe der Zeit und sorgt dafür, dass ihr mit dem Ruf-Grind am Ende ein paar Tage früher fertig seid als Spieler, die darauf nicht zurückgegriffen haben.

Wer auf Nummer sicher gehen will, der schließt alle Daily-Quests vollständig ab und spielt den Pakt-Angriff bis zum letzten Quest-Schritt. Dann holt ihr den Ruf-Buff und gebt alle Quests gleichzeitig ab. So solltet ihr mit wenig Aufwand eine gute Ausbeute erzielen.

In World of Warcraft ist erst seit wenigen Tagen der Patch 9.1 Ketten der Herrschaft live . Die meisten Spieler farmen gerade die seltenen Feinde von Korthia, erledigen Daily-Quests oder kämpfen sich durch die Pakt-Angriffe im Schlund. Eine der wichtigsten Belohnungen ist hier der Ruf. Doch den könnt ihr steigern – der Dunkelmondjahrmarkt ist wieder da.

Holt euch den starken Ruf-Buff in World of Warcraft , bevor ihr Quests erledigt – sonst bereut ihr es später.

