WoW: J’imothy Guide – So schaltet ihr das sonderbare Pet frei

Viele Wochen lang hat die Rätsel-Community von World of Warcraft versucht, die Quelle von J’imothy zu finden.

Lange hat die Community gerätselt, wie man das neuste Pet in World of Warcraft wohl freischalten kann. Hinweisen wurde nachgegangen, die ganze Welt umgekrempelt – und am Ende ist die Lösung simpel, denn der kleine Waschbär mit dem verkürzten Rücken ist ganz leicht zu finden. Er wartet im Grunde in Silbermond auf seine Abholung.

Video starten WoW: Trailer zum Patch 12.1 – Der Fluch von Ula’tek Autoplay

Wer ist J’imothy? In der realen Welt ist Jimothy ein Waschbär, der in Seattle entdeckt wurde. Auffällig ist, dass der Waschbär sich recht sonderbar bewegt, was daran liegt, dass er eine verkürzte Wirbelsäule hat. Gerade in den sozialen Medien wie TikTok wurde Jimothy daraufhin regelrecht zu einem Star und viele posteten Videos und kleine Clips, wann immer sie den Waschbär entdeckten – für viele gilt er als Berühmtheit.

Da es auch in World of Warcraft Waschbären gibt, forderten einige Fans sofort: Eine Anspielung auf J’imothy sollte es auch im Spiel geben.

Die Entwickler haben rasch reagiert und den Waschbär in Patch 12.1 Fluch von Ula’tek ebenfalls ins Spiel eingebaut.

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J’imothy in WoW freischalten – Das müsst ihr tun

Wie schaltet man J’imothy frei? Auch wenn die Rätsel-Community lange gesucht hat, war es am Ende doch eine Freischaltung von Blizzard, die J’imothy letzten Endes erst zugänglich gemacht hat. Ihr schaltet das Haustier auf die folgende Weise frei:

Reist nach Silbermond und sucht drei verschiedene Orte auf, an denen ihr J’imothy bei diesen Koordinaten finden könnt:

Ort 1: 51 / 55

Ort 2: 58 / 42

Ort 3: 29 / 47

An einem der drei Orte solltet ihr eine arkane Kugel über dem Boden schweben sehen, in der J’imoth gefangen ist. Die Kugel hat 100 Stapel eines Buffs und die müsst ihr entfernen.

Achtung: Es kann sein, dass J’imothy an keinem der 3 Orte anzutreffen ist, weil er erst kürzlich von einer anderen Gruppe befreit wurde. Wartet in dem Fall einfach einige Minuten ab und überprüft die Orte erneut.

Mit einer Gruppe geht es deutlich schneller.

Die 100 Stapel „Stabilität der Barriere“ könnt ihr entfernen, indem ihr mit der arkanen Kugel interagiert. Daraufhin beginnt die Kugel nämlich, arkane Impulse auszustoßen, denen ihr ausweichen müsst. Berührt ihr einen Impuls, werdet ihr zurückgestoßen und die Kanalisierung bricht ab.

Je mehr Charaktere ihr mitbringt, desto schneller geht der ganze Prozess übrigens. Mit 5 Leuten braucht ihr nur rund eine Minute, alleine dauert es deutlich länger.

Nachdem die Barriere aufgelöst wurde, sinkt J’imothy einfach zu Boden. Interagiert mit ihm, um ihn zu streicheln – und schon habt ihr das neue, etwas sonderbare Haustier für eure Sammlung und könnt ihn auf alle Abenteuer mitnehmen.

Auch wenn J’imothy jetzt nicht das große Rätsel war, das sich manche erhofft hatten – davon gibt es durchaus einige im Spiel. Wenn ihr eher auf komplexere Rätsel steht, haben wir euch hier einige der härtesten gezeigt und natürlich die passenden Guides dazugelegt, damit ihr sie noch heute freischalten könnt.