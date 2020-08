Aktuell bekommt ihr das Schmuckstück „Hunger des Rudels“ ganz leicht in World of Warcraft. Dabei handelt es sich um ein Schmuckstück aus der alten Erweiterung Legion, das euch beim kommenden Shadowlands durch seinen Effekt jedoch sehr nützlich sein kann.

Was ist das für ein Schmuckstück? Hunger des Rudels („Hunger of the Pack“) ist ein Schmuckstück aus den Hallen der Tapferkeit, einem Dungeon in Legion. Es hat folgende Eigenschaften und Effekte:

Gegenstandstufe 182

+ 47 Stärke/Beweglichkeit

+ 46 kritischer Trefferwert

Effekt: Wenn ihr ein Ziel tötet, das Erfahrung oder Ehre gewährt, wird eure Bewegungsgeschwindigkeit 10 Sekunden lang um 30% erhöht.

Wo bekomme ich es? Aktuell gibt es eine Weltquest in Legion, bei der ihr dieses Schmuckstück garantiert bekommt, „Hallen der Tapferkeit: Eine würdige Herausforderung“ in Sturmheim. Die ist aber nur noch bis zum Donnerstag, den 20. August um 9:00 Uhr morgens verfügbar. Das Schmuckstück gibt es zwar immer, bei der Weltquest bekommt ihr es aber garantiert und müsst es nicht aktiv farmen.

In den Hallen der Tapferkeit gibt es aktuell das Schmuckstück garantiert.

Allerdings gibt es den Hunger des Rudels hier nur für Klassen, die Stärke oder Beweglichkeit als Haupt-Attribut nutzen oder nutzen können. Stoffträger gehen also leer aus.

Schneller leveln in Shadowlands mit Items aus Legion

Warum sollte ich mir das Trinket holen? An sich ist das Schmuckstück nicht unbedingt stark. Allerdings ist der Effekt äußerst nützlich. Denn der funktioniert im Moment noch im Content von Battle for Azeroth und wird mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in der kommenden Erweiterung Shadowlands funktionieren.

Dort werdet ihr auf Flugreittiere verzichten müssen, wenn ihr anfangs levelt und seid dementsprechend deutlich langsamer unterwegs. Mehr Bewegungsgeschwindigkeit hilft euch da enorm, besonders, wenn ihr für einige Quests von Gegner zu Gegner lauft oder wenn ihr eine langsamere Klasse wie Paladin oder Todesritter spielt.

WoW-Chef verspricht: Shadowlands wird die beste Zeit für Neueinsteiger seit 16 Jahren

Sind andere Schmuckstücke nicht nützlicher? Mit Shadowlands wird das maximale Level auf 60 gesenkt und damit geht auch eine Verringerung der Gegenstandstufe einher. Dort wird das Legion-Schmuckstück dann Gegenstandstufe 50 haben. Einige Zahlen zum Vergleich Vergleich:

eine Charaktervorlage für Stufe 50 in der Beta startet mit Gegenstandstufe 75

mythische Dungeons aus BfA gewähren in Shadowlands Gegenstandstufe 72

Ny’alotha (normal) gewährt Gegenstandstufe 100

Ny’alotha (mythisch) gewährt Gegenstandstufe 130

Der Hunger des Rudels im Vergleich mit mythischen Schmuckstücken aus Ny’alotha in der Beta von Shadowlands.

Der Hunger des Rudels liegt dabei zwar immer noch deutlich unter den anderen Gegenständen, die Werte an sich sind aber nicht deutlich schlechter. Zudem sind Schmuckstücke beim Leveln nicht so wichtig wie im Endgame, weswegen ihr hier zugunsten von schnellerer Bewegung auf ein wenig Schaden verzichten könnt.

Bereits zur Vorbereitung auf BfA haben wir euch Bärentartar empfohlen, das euch schneller macht. Das Schmuckstück hat einen ähnlichen Effekt und wer schneller läuft, kann schneller questen. Lediglich, wenn ihr Probleme damit habt, Gegner zu besiegen oder in Dungeons seid, solltet ihr es wechseln.

Ein Release für Shadowlands ist noch nicht bekannt, aber es wird sicherlich noch einige Wochen dauern. Wenn ihr euch bis dahin noch einen neuen Charakter hochziehen und bereit machen wollt für das neue Addon, findet ihr hier unseren Guide zum schnellen Leveln in World of Warcraft. Noch ist genug Zeit – Nur das Schmuckstück werdet ihr wohl mit der Weltquest nicht mehr abpassen können, wenn ihr erst jetzt anfangt.