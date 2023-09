WoW: Einer der härtesten Erfolge dauerte mehr als ein Jahr – Bald erledigt ihr ihn in wenigen Wochen

Die nervigsten Erfolge von World of Warcraft werden bald deutlich leichter. Ihr spart Monate und sogar Jahre an Zeit, um einen tollen Titel zu erhalten.

In World of Warcraft gibt es zahlreiche Erfolge, an denen man richtig lange arbeiten muss. Während viele dieser Achievements einfach nur Ehrgeiz und einige Stunden „Arbeit“ am Stück benötigen, brauchen andere viel mehr Zeit. Durch wöchentliche Limitierungen können einige Erfolge sogar viele Monate oder sogar mehr als ein Jahr benötigen – doch eine Reihe dieser Erfolge wird bald deutlich einfacher.

Die Rede ist dabei vom Gluthof und über einem Dutzend Erfolge, die ihr dort freischalten könnt.

Was ist der Gluthof? Der Gluthof war ein Endgame-Feature aus Shadowlands und gehörte zum Pakt der Venthyr aus Revendreth. Hier konnte man jede Woche einige Gäste einladen und musste dann bei einer Feier versuchen, ihre persönlichen Wünsche zu befriedigen. Während eine Lady Vashj etwa eine Feier mit Brutalität und Attentaten liebt, will der gefiederte Mikanikos eher Sauberkeit und Harmonie.

Temel, euer “Feierherold”, startet den Gluthof. Und das bald schon jeden Tag.

Da die Gäste unterschiedliche Wünsche haben, muss man am besten Besucher mit ähnlichen Interessen einladen – oder sich damit abfinden, nicht alle glücklich machen zu können.

Insgesamt gibt es hier 16 verschiedene Besucher, von denen immer nur einige wenige zu Besuch kommen und – falls man ihre Wünsche erfüllt – mit Ruf bei ihnen belohnt wird.

Der Haken an der Sache ist, dass die Feierlichkeiten um den Gluthof nur einmal pro Woche abgehalten werden können. Jede Woche zum mittwöchlichen Reset kann man einen neuen Gluthof eröffnen und neue Gäste einladen.

Wer hier alle Erfolge haben will, der muss den Gluthof mehr als ein ganzes Jahr jede Woche abhalten – und das auch mit „Plan“, denn wenn man nicht den maximalen Ruf-Gewinn ausnutzt, dann dauert das Ganze sogar noch länger.

Jeder Besucher hat andere Wünsche und Vorlieben. Die Party muss entsprechend ablaufen, wenn man Ruf will.

Was wird nun geändert? In Patch 10.2 Wächter des Traums geht es zwar gar nicht um die Schattenlande oder den Gluthof, aber Blizzard hat trotzdem eine nette „Quality of Life“-Änderung in den Patch geschleust. Künftig kann der Gluthof einmal pro Tag eröffnet werden. Das reduziert die notwendige Zeit zum Erreichen aller Erfolge um knapp 85 %.

Wer sich reinhängt, kann den Gluthof künftig also in einigen Wochen „durchspielen“ und sich sämtliche Belohnungen, einschließlich des coolen „Festherold“-Titels verdienen.

Genügend Zeit müsst ihr aber dennoch investieren, denn jeden Tag wollen die Gäste erst händisch eingeladen und einige Aufträge für sie erfüllt werden, damit sie überhaupt zur Party erscheinen.

Wann kommt das? Ein Release-Datum für Patch 10.2 gibt es bisher noch nicht. Wenn Blizzard allerdings an den bisherigen Release-Plänen von Patches festhält, dann dürften wir wohl Ende Oktober oder Anfang November mit dem Patch und den dazugehörigen Änderungen rechnen.

Werdet ihr für die Erfolge und Titel noch einmal in die Schattenlande reisen? Oder kann euch nichts mehr dorthin locken?

Der Gluthof wurde auch als besonders schwierig von dem Spieler angesehen, der als erstes 160 Ruf-Fraktionen auf ehrfürchtig hatte.