WoW endlich auf PS5 und Xbox? Der Game Director macht eine klare Ansage

Der Traum von World of Warcraft auf PS5 und Xbox war für einen kurzen Moment real. Jetzt erteilt der Chef des MMORPGs allen eine klare Absage.

World of Warcraft endlich auf den Konsolen spielen. Zumindest für die Xbox Series X/S schien dieser Traum in greifbare Nähe zu rücken, als vor einigen Tagen konkrete Hinweise auftauchten, dass Microsoft WoW in den Game Pass aufnehmen würde. Zahlreiche Personen wurden über Mail darüber informiert, dass WoW bald auf der Xbox im Game Pass verfügbar sei – doch das war nur ein Fehler, wie Microsoft schnell zugab.

Jetzt hat sich der Game Director von WoW zu dem Thema gemeldet und leider keine guten Nachrichten.

Auch zu WoW 2.0 gab es bereits eine klare Ansage:

Werbe-Mail zu WoW war wirklich nur ein Fehler

Was ist passiert? Als Microsoft vor über einem Jahr Activision Blizzard gekauft hatte und die ersten Blizzard-Spiele im Game Pass landeten, dachten viele, dass es nur eine Frage der Zeit sei, bis auch World of Warcraft dort spielbar wäre.

Der Traum schien in greifbare Nähe zu rücken, als eine Werbe-Mail genau darauf aufmerksam machte – World of Warcraft im Game Pass und sogar auf der Xbox. Das zumindest wurde suggeriert.

Als man dann zurückruderte und sagte, dass das offenbar ein Fehler gewesen sei, meinten viele mit einem schelmischen Grinsen: „Aber natürlich war das ein Fehler. Ihr habt es nur aus Versehen zu früh angekündigt. Jetzt sagt doch schon, dass WoW für die Konsole kommt.“

Die Hoffnung dürfte sich erst einmal wieder erledigt haben.

Was wurde nun gesagt? In einem langen Interview mit dem VICE-Magazin sprach Ion Hazzikostas, der Game Director von World of Warcraft, über genau so eine Konsolenversion. Er wurde darauf angesprochen, dass sich WoW bereits recht gut mit einem Controller spielen lässt und man wollte wissen, wann es denn endlich zu einer Konsolen-Umsetzung kommt. Hazzikostas entgegnete daraufhin:

Es gibt keine aktuellen Pläne, die wir ankündigen könnten, aber wir haben viel Arbeit geleistet, um eine Menge Peripherie zu unterstützen. Es gibt nicht nur die Standard-Controller, sondern auch so Sachen wie Microsofts Accessibility-Controller, der viel der gleichen Benutzeroberfläche benutzt, die von unseren Spielern und Spielerinnen mit körperlichen Einschränkungen verwendet werden. Wir wollen, dass WoW so breit wie möglich spielbar ist. Egal ob ihr das mit Maus und Tastatur machen wollt oder mit einem PC-Surface-Tablet unterwegs. Wir wollen so viel wie möglich hier unterstützen, aber wir haben zum gegenwärtigen Zeitpunkt keinerlei Pläne für Xbox oder PlayStation.

Dass Hazzikostas sich so deutlich zu einer Sache äußerst, ist eher ungewöhnlich. Er ist in der Regel dafür bekannt, dass er oft Aussagen trifft, die ein wenig vage gehalten sind und zumindest alle Optionen offenlassen.

Dass eine Konsolenversion und die aktuelle Entwicklung dieser nun so deutlich abgestritten wurde, dürfte die Hoffnung von „WoW auf der Konsole“ fürs Erste wieder begraben. Das scheint also nichts zu sein, womit wir noch im Jahr 2025 rechnen sollten – wenn denn überhaupt jemals.

Hättet ihr Lust, World of Warcraft auf der PlayStation oder Xbox zu zocken? Oder seid ihr der Meinung, dass ein Spiel wie WoW nur auf dem PC wirklich gut funktionieren kann?

Auch wenn eine Konsolenversion jetzt deutlich unwahrscheinlicher geworden ist – andere Wünsche erfüllt World of Warcraft nach vielen Jahren endlich. Denn noch in 2025 kommt endlich das Player Housing und wird richtig stark.