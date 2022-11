WoW: Dragonflight steht kurz vor dem Release, doch ein Feature hat man wohl vergessen

Transmog sollte in WoW: Dragonflight viel besser werden. Doch Blizzard hat da was vergessen – oder etwa nicht?

In weniger als einer Woche erscheinen die Dracthyr als neues Volk in World of Warcraft und zwei weitere Wochen später startet endlich die neuste Erweiterung Dragonflight. Mit dem neuen Talent-System, weniger „geliehener Macht“ und der Umsetzung jeder Menge Community-Wünsche, scheint Blizzard auf einem guten Weg zu sein.

Doch ein versprochenes Feature fehlt und Sammler schlagen nun Alarm: Die Transmog-Änderungen für weiße und graue Gegenstände sind noch immer nicht da – weder im Live-Spiel noch in der Beta.

Welches Feature fehlt? Das Transmog-System von WoW wurde in den vergangenen Jahren immer stärker ausgeweitet. Restriktionen wurden nach und nach aufgehoben, die Artefakt-Waffen wurden hinzugefügt und zahlreiche Items können inzwischen als Transmog-Vorlage genutzt werden, bei denen das früher nicht möglich war.

Doch eine Kategorie von Items ist davon bisher noch ausgeschlossen. Die Rede ist von „unmagischen“ Gegenständen – also weißen und grauen Items, die keine Werte haben, aber zumeist als „Müll“ von Feinden hinterlassen werden.

In einem Interview versprach der Game Director Ion Hazzikostas, dass man das Feature „schon vor oder zu Dragonflight“ haben werde.

Bisher ist von diesen Transmog-Änderungen nichts zu sehen. Weder in der Live-Version von Patch 10.0 noch in der Beta zu Dragonflight ist das Feature vorhanden.

Schickes Transmog ist manchen Spielern wichtig. Und es muss nicht immer so „fancy“ wie in diesem Bild sein.

Warum wollen die Spieler das überhaupt? Gerade weil weiße und graue Items eben nach gewöhnlicher Kleidung aussehen und in manchen Fällen sogar einen Look haben, den es auf keinen anderen Gegenständen gibt, sehnen sich viele nach diesen Transmog-Vorlagen.

Besonders Rollenspieler freuen sich immer darüber, wenn sie mehr Optionen zur Verfügung haben, aber auch alle anderen profitieren von mehr Auswahl bei der Anpassung ihres Charakters.

Eine Hoffnung der Fans ist, dass man die Worte von Hazzikostas nur ein wenig zu wörtlich genommen hat und das Feature stattdessen „während“ Dragonflight bekommen wird und nicht schon „zu“ Dragonflight. Immerhin soll die neue WoW-Erweiterung viele kleinere Patches bekommen, in denen man ein solches Feature ohne Probleme unterbringen könnte.

Im Subreddit von WoW berichten viele Spieler, dass sie schon seit der Ankündigung Unmengen an weißen und grauen Gegenständen gehortet haben, um diese möglichst bald ins Transmog-System einspeisen zu können. Bei manchen wird sogar der Inventar-Platz rar, sodass sie die Items auf Bank-Twinks auslagern müssen.

Es bleibt zu hoffen, dass Blizzard dieses Feature nicht einfach klammheimlich unter den Tisch fallen lässt – denn zumindest die Transmog-Fans werden wohl immer wieder darauf hinweisen. Sie fürchten nämlich nun, dass dieses Versprechen das „neue Tanzstudio“ wird, also ein versprochenes Feature, das dann einfach still und leise in Vergessenheit gerät.

Habt ihr auch schon massig weißes und graues Zeug gehortet, um es später für Transmog-Sammlungen zu haben? Oder lässt euch dieses „Problem“ gänzlich kalt?