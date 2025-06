Blizzard erklärt das mögliche Addon-Verbot in WoW, will verhindern, dass Spieler einen Nachteil haben

Addons sind für viele Spieler in World of Warcraft seit Jahren ein selbstverständliches Tool im Kampf und in Dungeons, doch Blizzard scheint damit nicht ganz zufrieden zu sein, plant Mods und ähnliche Programme einzuschränken. In einem offenen Brief äußern sich WoW-Entwickler näher zum Thema.

Was sind Addons in WoW? Addons wie Northern Sky oder Deadly Boss Mods sind externe Programme, die Spielern in diversen WoW-Inhalten helfen, indem sie euch Timer für Buffs anzeigen oder euch signalisieren, was ihr bei bestimmten Mechaniken tun müsst. Für viele Spieler sind diese Tools mittlerweile alltäglich.

Schon Anfang Mai äußerte sich der Chef von WoW über ein mögliches Addon-Verbot. Man argumentierte, dass man die Kämpfe durch externe Addons komplexer machen müsse, damit sie herausfordernd bleiben.

In einem aktuellen offenen Brief an Modder hat man sich erneut zum Thema geäußert.

Man möchte Addons einschränken, aber das Spiel auch zugänglicher machen

Was sagen die Entwickler hinter WoW zu einem möglichen Addon-Verbot? In einem offenen Brief an Modder (via github.com) erklärte man das weitere Vorgehen bezüglich der Addons und welchen Ansatz man erwarten kann.

Die Entwickler stellen klar, dass man aktuell keine Addons direkt bannen möchte, aber eben einschränken. Außerdem möchte man mit zukünftigen Änderungen so wenig Einfluss auf Addons für Zugänglichkeit nehmen wie möglich. Man erklärt aber auch, dass Spieler, die keine externen Programme nutzen, einen großen Nachteil haben. Diese Spieler würden sich aus kompetitiven Content ausgeschlossen fühlen.

Um das zu verhindern, möchte man das eigene UI anpassen, um das Spiel für alle Spieler zugänglicher zu machen. Dafür kündigt man an, dass man wesentliche Änderungen an Kämpfen und Encountern vornehmen möchte. Auch Klassenmechaniken sollen zugänglicher werden, wenn die Addon-Änderungen in Kraft treten.

Man betont in dem Brief aber auch, dass WoW weiterhin herausfordernd sein soll. Wenn man dafür sorgt, dass Addons nicht mehr zum Lösen von Mechaniken genutzt werden, könne man einen anderen Ansatz für künftige Design-Entscheidungen wählen.

Wann sollen die Änderungen an Addons erscheinen? Bisher hat man keinen konkreten Release-Termin angekündigt, man betont aber, dass man den Spielern Monate vorher Bescheid gibt. Man möchte bezüglich der Änderungen aber auch das Feedback von Spielern und Moddern miteinbeziehen. Alle Infos zum nächsten Patch findet ihr hier: WoW-Patch 11.1.7 hat ein Release-Datum – Alles zum Content und der 1-Knopf-Rotation