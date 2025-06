WoW-Analyst ist sich sicher: Die untote Geißel kommt noch einmal zurück

Viele alte Feinde scheinen in World of Warcraft zurückzukehren. Auch die untote Geißel steht auf dem Plan – ein YouTuber hat viele Hinweise entdeckt.

In World of Warcraft gibt es viele Feinde, die uns über Jahre erhalten blieben. Doch Stück für Stück hat Blizzard unsere Widersacher ausgedünnt. Die Brennende Legion ist besiegt, die untote Geißel ist vernichtet und selbst den Tod haben wir bereits überwunden. Doch es gibt Hinweise darauf, dass die untote Geißel sich noch ein weiteres Mal erheben wird. Ein YouTuber zeigt, welche Hinweise darauf hindeuten.

Was ist die Geißel? In World of Warcraft (oder Warcraft allgemein) ist die Geißel von Azeroth aus dem Kult der Verdammten hervorgegangen. Es handelt sich dabei um Untote, die durch eine Seuche oder direkte Nekromantie erschaffen wurden und dem Lichkönig in Nordend dienten.

Die Geißel war der zentrale Antagonist in Warcraft III und auch in der WoW-Erweiterung „Wrath of the Lich King“ spielten diese Gegner eine zentrale Rolle. Danach verloren sie ein wenig an Bedeutung, bekamen aber mit Shadowlands nochmals mehr Relevanz, als ihre wahren Ursprünge durch den Kerkermeister offenbart wurden – auch, wenn das bei vielen nicht gut ankam.

Warum kommt die Geißel nochmal zurück? Der YouTuber und Analyst Bellular hat ein Video dazu veröffentlicht, in dem er darlegt, warum die Geißel noch einmal ein wichtiger Feind wird, vermutlich in der Erweiterung „The Last Titan“. Denn schon jetzt wissen wir, dass diese Erweiterung wieder in Nordend spielen wird, der „Heimat“ der Geißel:

Dass die Geißel auch nach Shadowlands noch eine Gefahr ist, wurde nach dem Fall des Kerkermeisters deutlich. Denn dort konnten Blutelfen eine neue Questreihe annehmen, mit der sie in ihr Heimatland zurückkehren mussten. Hier wurde offenbart, dass ein San’layn die noch verbliebenen Untoten der Geißel geeint und sie unter seine Kontrolle gebracht hat.

Auch wenn wir diese Bedrohung ausschalten, zeigt Blizzard damit deutlich: Ranghohe Untote (oder andere Wesen) können Teile der nun „wilden“ Geißel unter ihre Kontrolle bringen, um so zu einer neuen Gefahr zu werden.

Aber es gibt noch weitere Hinweise, dass die Geißel wieder zurückkehren wird:

Die Scharlachroten, offenkundige Feinde der Geißel und auch der Verlassenen, sind noch nicht besiegt. Sie scheinen noch größere Stützpunkte in Nordend zu besitzen, wie man etwa durch die teleportierenden Truppen in der Verlassenen-Questreihe für die Volks-Rüstung sieht.

Die fanatischen Arathi aus Heilsturz experimentieren mit dem Untod. Im Priorat der Heiligen Flamme etwa werden gefallene Soldaten als Untote wiederbelebt, die trotz ihres Untodes vom Licht erfüllt sind. Auch vom Rest des noch unbekannten Arathi-Imperiums heißt es immer wieder, dass die wohl nicht so freundlich auf uns reagieren würden – vor allem nicht auf Verlassene oder Schattenwirker.

Zwischen dem Lichkönig und dem Alten Gott Yogg-Saron besteht eine tiefere Verbindung, die bisher nicht genau im Spiel erklärt wurde. Blizzard hat das durch kleine Teaser angedeutet, aber nie so ganz genau erklärt. Ein Punkt ist hier, dass im Cinematic, bei dem Bolvar die Krone der Herrschaft aufsetzt, das Musik-Thema von Yogg-Saron läuft – und nicht das der Geißel. Was es damit auf sich hat, werden wir sicher noch erfahren.

Im neusten Erforscher-Buch rund um Nordend wird von den Bronzebart-Brüdern erwähnt, dass „Naxxramas noch immer am Himmel schwebe, als warte es auf etwas“ – ein kleiner, aber feiner Hinweis, dass mit dieser Festung der Untoten noch etwas geschehen wird.

Wer könnte der neuste Geißel-Chef sein? Hier hat Bellular eine interessante Theorie: Baron Titus Rivendare. Dieser ranghohe Todesritter war in Classic dafür verantwortlich, Startholme zu halten und einer der ersten Todesritter überhaupt, die man im Spiel bekämpfen konnte.

Doch Baron Titus Rivendare wurde niemals vollständig besiegt. Auch wenn er später in Naxxramas auftauchte, ist sein endgültiger Tod nicht bestätigt. Während er Paladin-Questreihe in Legion findet man sogar heraus, dass sein Leichnam nirgendwo zu finden ist – ein Mysterium, das niemals vollständig gelöst wurde. Bis jetzt.

Ob die Geißel tatsächlich nochmal als große Bedrohung zurückkehrt, bleibt natürlich abzuwarten. Doch all die Hinweise deuten klar darauf hin, dass wir noch nicht zum letzten Mal gegen die untote Bedrohung gekämpft haben. Würdet ihr euch eine Rückkehr der Geißel wünschen?

