WoW bringt den einen Charakter aus Shadowlands zurück, den wir vermissen

Einer der wenigen, beliebten Charaktere aus Shadowlands erscheint wieder in World of Warcraft. Wir verraten, was darüber bereits bekannt ist.

Wie man es auch dreht und wendet, die Erweiterung Shadowlands kam bei vielen Spielerinnen und Spielern von World of Warcraft nicht gut an. Daher wollen die meisten auch die Ereignisse des Addons vergessen und sind froh, wenn viele Inhalte dort gar keine Erwähnung mehr finden. Blizzard greift jedoch immer mal wieder einige Fäden aus dieser Erweiterung auf – und das wird auch im nächsten Patch der Fall sein. Denn die Mittlerin Ve’nari kehrt zurück.

Wer ist Ve’nari? Ve’nari treffen wir in Shadowlands, nachdem wir das erste Mal in den Schlund zurückkehren. Sie ist eine Mittlerin, die in den Schlund geschickt wurde und dort Aufträge für das mysteriöse Kartell Ve ausführt. Sie hilft uns dabei, im Schlund besser zurechtzufinden und lehrt uns wertvolle Weisheiten: Etwa, dass Verrat unausweichlich ist. Besonders von denen, die einem nahe stehen.

In Zereth Mortis scheint Ve’nari dann zu sterben. Denn ihre Leiche kann beim Katalysator des Gebiets gefunden werden. Nur Ingenieure können sehen, dass ihre Leiche nicht echt ist. Sie hat also ihren eigenen Tod vorgetäuscht.

Ve’nari hat uns geholfen – aber ihre wahren Pläne kannten wir nie.

Wie kommt Ve’nari zurück? In Patch 11.1.7 bringt Blizzard das neue Feature des „Lore-Walking“. Hierbei kann man gezielt zusammengehörige Quest-Reihen neu erleben, etwa die Geschichte rund um Arthas, den Lichkönig. Eine dieser Reihen dreht sich allerdings auch um die Astralen, die man erstmals in der Scherbenwelt kennenlernt. Man erfährt davon, dass sie ihre Heimatwelt verloren haben und dass der Leerenfürst Dimensius sie verschlungen hat.

Als Teil der Questreihe erleben wir auch, was Ve’nari im Schlund getan hat. Der YouTuber Bellular hat dazu ein recht umfangreiches Analyse-Video gemacht:

Am Ende geht die Questreihe sogar von einer Erzählung in eine „aktuelle“ Quest über. Denn Ve’nari taucht auf und wir können sie und den Raumgänger (den Lehrmeister von Alleria) bei einer kurzen Unterhaltung sehen. Dabei wird bestätigt, was viele schon lange vermutet haben: Die Mittler aus Shadowlands und die Astralen gehörten einmal dem selben Volk an oder lebten zumindest auf dem gleichen Planeten.

Ve’nari und der Raumgänger haben keine gute Beziehung zueinander, denn der Raumgänger hat gehofft, dass er Ve’nari niemals wieder sehen muss. Doch die aktuellen Ereignisse zwingen beide zu einer Kooperation.

Wie genau diese Geschichte weitergeht, erfahren wir wohl in Patch 11.2 – denn alle Anzeichen sprechen aktuell dafür, dass wir dann nach K’aresh reisen werden, der ehemaligen Heimatwelt der Astralen und Mittler. Das dürfte der letzte große Patch von The War Within sein.