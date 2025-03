Neues WoW-Cinematic verrät, wohin die Reise im nächsten Patch geht

Ein neues Cinematic in World of Warcraft gibt Hinweise darauf, wie The War Within weitergeht. Wir bleiben wohl nicht auf Azeroth.

Seit einigen Stunden ist der neue Raid „Die Befreiung von Lorenhall“ in World of Warcraft live, mitsamt des World First Race. Es hat nur wenige Stunden gedauert, bis die ersten Gruppen den finalen Boss Gallywix auf die Bretter geschickt haben. Das schaltet nicht nur die letzten Kapitel der Story frei, sondern belohnt am Ende auch mit einem neuen Video – und darin ist zu erkennen, wie die Reise von World of Warcraft weitergeht.

Spoilerwarnung: Wer nicht wissen will, wie es mit Patch 11.2 weitergeht, sollte hier auch nicht weiterlesen. Ihr wurdet gewarnt.

Was ist in dem Cinematic zu sehen? Das Cinematic zeigt, wie es mit Lorenhall nach dem Sturz von Gallywix weitergeht. Gazlowe denkt noch einmal über die Stadt nach und kommt zu dem Schluss, dass er selbst in Verantwortung treten muss. Zusammen mit den anderen Anführern der Kartelle kümmert er sich um die Zukunft von Lorenhall – gleichberechtigt mit den anderen.

Nach dieser Sequenz bekommen wir es mit der Leere zu tun. Wir sehen einen von der Leere veränderten Astralen, der das Herz der Dunkelheit, die Waffe von Xal’atath, in den Händen hält. Im Hintergrund sieht man einen großen, lilafarbenen Strudel, der mit hoher Wahrscheinlichkeit die Überreste eines Planeten zeigt. Aber seht selbst:

Wo geht es also nächstes hin? Die letzten Sekunden des Videos machen recht deutlich, dass die nächste Station auf der Reise wohl die Heimatwelt der Astralen ist – K’aresh. Ähnlich wie damals auf Argus („Legion“) dürfte von diesem Planeten allerdings nicht mehr viel übrig sein, immerhin wurde er von der Leere vernichtet, was überhaupt erst zur Entstehung der Astralen geführt hat – denn die waren zuvor körperliche Wesen, die von den Magien verändert wurden.

K’aresh wurde von dem Leerenfürsten Dimensius vernichtet. Das ist übrigens der gleiche Leerenfürst, der Xal’atath auch zu seiner Heroldin ernannt hat – die Puzzleteile setzen sich also zusammen. Die ganze Story von Xal’atath haben wir hier für euch.

Damit bestätigt sich wohl auch der Leak, den es bereits in der Beta von „The War Within“ gab. Einige Datei-Bezeichnungen legten damals nahe, dass es einen Raid rund um die Astralen geben wird. Da Patch 11.2 auch ein neues Gebiet bringen wird, scheint das nächste Reiseziel nun in Stein gemeißelt zu sein.

Wieso wir nach K’aresh reisen, das wird ziemlich sicher noch in einer Questreihe erklärt, die aber wohl erst mit Patch 11.1.5 oder 11.1.7 ins Spiel kommt.

Was lässt sich aus dem Cinematic schließen? Das Video legt nahe, dass die Astralen und Xal’atath – anders als zu Beginn gedacht – gar nicht miteinander kooperieren. Das Herz der Dunkelheit scheint jemandem in die Hände gefallen zu sein, der nicht unbedingt gut auf Xal’atath zu sprechen ist. Eigentlich wollte Xal’atath das Herz der Dunkelheit von Gallywix reparieren lassen. Das ist auch gelungen, allerdings wurde das Herz dann von den Astralen abgenommen.

Wie es weitergeht, das werden wir vermutlich schon in einigen, wenigen Wochen erfahren. Denn während bei uns der Patch 11.1 gerade erst gestartet ist, ist Blizzard bereits dabei, die nächsten drei Patches intern zu testen. Die Entwicklung schreitet also stark voran.