Patch 11.1 ist in WoW gerade erst live – Die nächsten 2 werden schon getestet

World of Warcraft kennt gerade kein Halten mehr. Obwohl ein Mega-Patch gerade erst live ging, werden die nächsten Updates bereits intern getestet.

Der neuste Patch von World of Warcraft ist buchstäblich erst seit einigen Tagen live, doch die Entwickler kennen offenbar keine Pause. Denn nicht nur der nächste (Patch 11.1.5), sondern auch der übernächste Patch 11.2 werden intern bereits getestet. Das nächste Kapitel von The War Within scheint demnach in der Entwicklung schon weit vorangeschritten zu sein.

Was wurde gefunden? Dataminer haben herausgefunden, dass auf den internen Blizzard-Servern bereits eine Version von Patch 11.2 aufgespielt wurde (via wowhead). Intern haben die Entwickler offenbar bereits damit begonnen, die kommenden Inhalte zu testen. Ein klares Zeichen dafür, dass die Entwicklung bereits weit vorangeschritten ist.

Der Patch ist allerdings verschlüsselt, sodass die Dataminer noch keine Informationen aus den Daten ziehen können. Das ist in der Regel erst dann möglich, wenn der Patch auch zum Testen durch die Öffentlichkeit zur Verfügung steht.

Was ist das für ein Patch? Auch wenn bisher noch keinerlei verlässliche Informationen zu Patch 11.1 vorhanden sind, gibt es doch einige Hinweise und vertrauenswürdige Leaks, die noch aus der Beta von The War Within stammen.

Die Wahrscheinlichkeit scheint hoch, dass sich Patch 11.2 mit den Astralen beschäftigt, die auch in Patch 11.1 bereits einen größeren Auftritt hatten. Womöglich geht es dort nach K’aresh, der einstigen Heimatwelt der Astralen, die allerdings von der Leere durch den Leerenfürsten Dimensius vernichtet wurde.

Klar ist auf jeden Fall, dass der Patch ein neues Gebiet, einen neuen Raid und auch einen neuen Dungeon mit sich bringen wird.

Sobald es konkrete Hinweise zu den Inhalten von Patch 11.2 gibt, berichten wir natürlich darüber.

Wann erscheinen die Patches? Einen festen Release-Termin für die Patches gibt es noch nicht. Aus der Roadmap für 2025 können wir allerdings einiges ableiten:

Patch 11.1.5 wird wohl noch zu Beginn des Frühlings starten – also vermutlich Mitte bis Ende April.

Patch 11.1.7 dürfte 8 Wochen danach erscheinen, also Mitte bis Ende Juni.

Der große Patch 11.2 folgt wiederum einige Wochen später, also vermutlich Ende Juli oder Anfang August.

Dass Blizzard gleich mehrere Patches auf internen PTRs gleichzeitig testet, scheint ein bisschen ungewöhnlich zu sein – zeigt aber auch, dass es bei World of Warcraft inzwischen deutlich schneller vorangeht als noch vor einigen Jahren. Das ist vielleicht auch ganz gut, denn wenn die Spielerinnen und Spieler zu lange in Lorenhall verbringen müssen, könnte das zum Problem werden.