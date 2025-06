WoW-Patch 11.1.7 hat ein Release-Datum – Alles zum Content und der 1-Knopf-Rotation

Der nächste Patch von World of Warcraft steht in den Startlöchern und ist schon fertig. In wenigen Tagen geht’s bereits los. Wir haben alle Infos.

Patch 11.1.7 ist das nächste, kleine Content-Update für World of Warcraft und bringt viele kleine Verbesserungen und neue Features. Jetzt hat Blizzard endlich den Release-Termin bekannt gegeben – und der ist deutlich früher als von vielen vermutet. Schon in 2 Wochen geht es los.

Wann ist der Release-Termin von Patch 11.1.7? Der Release für den Patch 11.1.7 ist am 18. Juni 2025 – also in rund 2 Wochen. Wie üblich kommt der Patch auf den US-Realms bereits einen Tag früher, was an den unterschiedlichen Terminen für die Wartungsarbeiten liegt.

Die großen Features von Patch 11.1.7

Kampagne im Arathi-Hochland

Einige kleinere Scharmützel zwischen der Horde und der Allianz drohen im Arathi-Hochland wieder in größere Gefechte auszuarten. Namhafte Charaktere wie Faerin, Danath und Gey’arah versuchen die Konflikte einzudämmen – doch ob sie dabei Erfolg haben werden oder ob Horde und Allianz einmal mehr nah an einen Krieg heranrücken, müsst ihr wohl selbst erleben.

Die 1-Tasten-Rotation

World of Warcraft bringt in den letzten Jahren immer mehr Verbesserungen und Möglichkeiten, um das Spiel auch Spielerinnen und Spielern zugänglich zu machen, die mit Einschränkungen zu kämpfen haben oder an bestimmten Spiel-Systemen keine Freude haben. Daher gibt es in Patch 11.1.7 eine Option, mit der ihr nicht länger komplexe Rotationen auswendig lernen müsst.

Der „Single-Button Assistant“ sorgt dafür, dass ihr nur noch eine einzige Taste wiederholt drücken müsst und dennoch eine Vielzahl eurer Fähigkeiten in sinnvoller Weise benutzt.



Allerdings kommt diese Option auch mit einem kleinen Nachteil, denn ihr habt eine erhöhte, globale Abklingzeit – es vergeht also ein wenig mehr Zeit zwischen dem Einsatz von Fähigkeiten. Das sorgt dafür, dass Spielerinnen und Spieler ohne diese Einstellung leistungsstärker sein werden.

Für alle, die sich nicht mit komplexen Rotationen auseinandersetzen wollen, ist das eine gute Möglichkeit, verschiedene Inhalte zu spielen, an denen sie sonst keine Freude haben würden.

Genauere Details zur „1-Tasten-Rotation“ haben wir in diesem Artikel.

Mehr zu Xal’atath erfahrt ihr bald.

Lorewalking – Die Story von Warcraft neu erklärt

Ein weiteres neues Feature ist das „Lorewalking“. Hier könnt ihr mit Lehrensucher Cho sprechen, der euch durch verschiedene Questreihen aus der Geschichte von World of Warcraft begleitet. Im Fokus stehen dabei die Geschichten wichtiger Charaktere, wie etwa dem Lichkönig oder Xal’atath.

An der Seite von Cho erlebt ihr diese alten Quests gebündelt und am Stück, während Cho euch zusätzlichen Kontext bietet. Am Ende der jeweiligen Reihe gibt es hin und wieder noch ein paar neue Missionen, die das Gezeigte zusammenfassen oder sogar neue Story-Möglichkeiten eröffnen.

Zu Beginn gibt es 3 Storys, die ihr erleben könnt:

Xal’atath

Die Astralen

Der Lichkönig

Zusätzlich wurde noch eine weitere Geschichte im Datamining gefunden, die sich mit den Elfenvölkern befasst. Wann die veröffentlicht wird, ist aber noch nicht klar.

Überladene Tiefe

Die Tiefen bekommen einen neuen Anstrich, denn manche Tiefen können fortan „überladen“ sein. Dabei bekommt ihr einen neuen, mächtigen Gürtel, der während der Tiefen besondere Spezialeffekte gewährt. Im Gegenzug warten aber neue Feinde, Fallen und andere Gefahren in den Tiefen, die wiederum mit besserer Ausrüstung belohnen.

Ob die Tiefen damit für den Rest von Saison 2 lohnenswert bleiben, wird man abwarten müssen – zumindest Solo-Fans dürften so noch etwas mehr Abwechslung bekommen.

Was steckt noch im Patch? Abgesehen von den Highlights wird auch das System der Zeitwanderung ausgedehnt. 6 Dungeons aus „Battle for Azeroth“ reihen sich in die Rotation ein und locken mit neuen Belohnungen.

Ebenfalls wird es das Event des „Gierigen Abgesandten“ zu einem späteren Zeitpunkt geben, bei dem alle Klassen sich neue Einfärbungen der HD-Variante des Tier-2-Sets verdienen können. Gleichzeitig soll man während dieses Events auch deutlich leichter an seltene, klassische Belohnungen kommen können. Ob das nur für Transmog gilt oder auch begehrte Reittiere umfasst, bleibt ebenfalls noch abzuwarten.

Der Patch ist vielleicht auch ein guter Moment, um einige andere Spieler zu WoW zu konvertieren …