Ehemalige Spielerin von Final Fantasy XIV zu WoW konvertiert: „Ich wünschte, das hätte ich früher getan“

Oft wechseln Spieler von World of Warcraft zu Final Fantasy XIV – aber auch umgekehrt kommt das vor. Eine Spielerin schwärmt davon, wie viel Spaß sie jetzt in WoW hat.

Wenn es um MMORPGs geht, dann brennt zwischen den verschiedenen Spieler-Gruppen oft ein Kampf. Das eigene MMORPG ist natürlich immer das Beste und alle anderen MMORPGs sind einfach nicht gut, haben eine toxische Community, sind voller Kiddies und die Entwickler sind ebenfalls alle beknackt.

Umso schöner ist es doch, wenn Spielerinnen und Spieler sich von so etwas nicht beeindrucken lassen und sich einfach mal selbst einen Eindruck von dem jeweils anderen Spiel machen und davon dann berichten.

Um wen geht es? Im Subreddit von WoW hat die Spielerin Nova-latte einen Beitrag geteilt, in dem sie ihren Werdegang berichtet. Nach vielen Jahren Final Fantasy XIV war ein wenig die Luft raus, sodass sie zur Mitte von Dragonflight mit WoW begonnen hatte:

Nachdem ich wegen vieler Gründe mit FF14 aufgehört habe, hat mein Freund mich dazu gebracht, WoW auszuprobieren. Nachdem ich anfänglich Probleme mit Retail hatte, habe ich die Grundlagen in Classic gelernt und bin dann mit Mists of Pandaria Remix wieder in Retail eingestiegen, und es macht so viel Spaß. Die Story der Welt ist so reichhaltig, die Welten sind beim Erkunden spaßig und der Kampf fühlt sich besser an? (Ich habe die statische 2-Minuten-Rotation in FF14 gehasst). So viele Sammelobjekte. Und jetzt auch noch Housing, das sich nicht anfühlen wird, als müsse man ein virtuelles Grundstück mieten.