Ein seelengebundener Gegenstand in World of Warcraft kann ziemlich Angst bereiten. Eine unschuldige und doch ernste Frage.

Die allermeisten Leserinnen und Leser unserer Seite beschäftigen sich schon seit vielen Jahren mit Gaming. Sie kennen die Feinheiten von Spielen und erfassen neue Mechaniken relativ schnell – immerhin hat man das meiste schon einmal gesehen. Doch auch heute noch gibt es immer wieder Leute, die zum ersten Mal einen Schritt in die Welt der MMORPGs wie World of Warcraft machen. Dabei kommt eine unschuldige Frage auf, die im Subreddit von WoW für Amüsement sorgt.

Was wurde gefragt? Der Spieler Professional-Rip7111 wollte wissen, was es denn mit seelengebunden Items auf sich hat. Er fragte:

Ich bin neu in WoW und habe heute ein Gewehr bei einer Auktion gewonnen. Es ist eine viel bessere Waffe als die, die ich hatte und ich war aufgeregt, sie endlich zu benutzen. Aber dann habe ich ein Pop-Up bekommen, das mir sagt „Das Anlegen der Waffe wird sie an Euch binden.“ Heißt das, dass ich die Waffe nie wieder ablegen kann? Und wenn ja, gibt es dann überhaupt eine Möglichkeit, sie wieder zu entfernen? Ich will das Gewehr nicht anlegen um es selbst herauszufinden, denn ich habe Angst, dass ich es dann nicht mehr entfernen kann. Sorry, wenn das eine dumme Frage ist. (…)

Wenn auch für Veteranen ein bisschen amüsant, ist die Frage durchaus logisch. Denn WoW erklärt nicht gerade gut, was denn tatsächlich geschieht, wenn ein Gegenstand „seelengebunden“ wird. Die Vermutung, dass dieses Item nun permanent am Charakter kleben könnte und man es nie wieder austauschen kann, ist also zumindest nachvollziehbar – zumindest für einen vollkommenen Neuling.

So reagiert die Community: Die Spielerschaft reagiert auf so eine Frage im weitesten Sinne mit viel Verständnis, immerhin gesteht der Thread-Ersteller, dass er gar keine Ahnung von MMORPGs habe. Daher fallen die meisten Antworten auch nur erklärend und überhaupt nicht spöttelnd aus. Es gibt zwar eine Handvoll negativer Kommentare, doch die wurden kollektiv mit „Downvotes“ abgestraft und in manchen Fällen auch wieder gelöscht.

Die allermeisten erklären sachlich, dass seelengebundene Gegenstände natürlich wieder abgelegt werden können. Sie können im Anschluss lediglich nicht mehr an andere Spielerinnen und Spieler weitergereicht werden.