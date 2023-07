WoW-Community beichtet ihre dümmsten Noob-Fehler: „Ich wusste nicht, wie man speichert“

In fast 20 Jahren haben viele Spieler peinliche Fehler in World of Warcraft begangen. Die peinlichsten Noob-Geschichten teilen sie heute und können darüber lachen.

Millionen Menschen haben in ihrem Leben World of Warcraft gespielt. Und auch wenn viele sich inzwischen für die tollsten Hechte in Azeroths Teichen halten, haben die allermeisten doch als totale Noobs angefangen. Für viele war WoW immerhin nicht nur das erste MMORPG, sondern oft sogar eines der ersten Videospiele überhaupt. Entsprechend komplex kommt ein MMORPG daher und verleitet zu einer Menge „Noobfehler“.

Im Subreddit von WoW wollte der Nutzer mcnakladak wissen, welche Noob-Fehler anderen Spielerinnen und Spieler bei ihrem ersten Besuch in WoW unterlaufen sind. Einige der Highlights aus dem Thread möchten wir euch hier vorstellen.

Dr-Laquisha gesteht:

Ich habe die ursprüngliche Beschreibung der Tauren gelesen, wo sie als „überwiegende friedliches Volk“ beschrieben wurden. Also bin ich als niedrigstufiger Nachtelf von Darnassus nach Donnerfels gelaufen, weil ich dachte, dass ich mich mit ihnen anfreunden und einen Kodo bekommen könnte anstelle eines Nachtsäblers, aber sie haben mich sofort umgebracht.

ErankLuck verrät:

Ich hatte keine Ahnung, dass man auch beide Maustasten gedrückt halten kann, um zu laufen. Ich habe die ganze Zeit nur mit den Pfeiltasten gesteuert, die es einem nicht erlauben, nach unten zu schwimmen. Jedes Mal, wenn ich ein Erz unter Wasser sah, habe ich das als Bug an einen GM gemeldet.

GMs aus Vanilla, wenn ihr hier seid, es tut mir echt leid, euch so zugespammt zu haben.

Für den nächsten Patch solltet ihr Noob-Fehler lieber abgelegt haben:

Brandino_Peppino berichtet von seiner ersten Begegung mit Jägern:

Damals in Vanilla – Als Zwerg-Paladin habe ich 6 Stunden über 3 Tage verteilt versucht, einen Bären zu „zähmen“ indem ich sie immer wieder getötet habe, weil ich einen Jäger mit einem Bären sah und dachte, dass es cool aussieht.

Frostyboidk hielt WoW für ein bisschen kleiner, als es eigentlich war:

Als ich zum ersten Mal spielte, dachte ich, das Startgebiet sei die einzige Zone für jedes Volk. Ich hab sie alle einmal durchgespielt und dann aufgehört, weil ich dachte, ich hätte das Spiel durchgespielt.

RoboQwop405 stellt sich eine Frage, auf die man auch erst einmal kommen muss:

Bevor ich zum ersten Mal ausloggte, habe ich die Leute gefragt, wie ich meinen Spielstand denn speichern kann …

Ofthenightfall teilt gleich eine ganze Reihe fast schon niedlicher Fehler:

Ich habe meine Tier-Begleiter immer weggeschickt, bevor ich ein Gebäude betreten habe, weil ich dachte, Tiere wären im Inneren nicht erlaubt.

Ich habe NPCs um Hilfe gefragt und mich in einer Reihe angestellt, um mit ihnen zu sprechen.

Ich habe mein Flugreittier immer mal etwas ausruhen lassen, weil ich dachte, dass es sonst müde wird und mich irgendwann fallen lässt.

Habt ihr auch einige Fehler aus eurer Vergangenheit, die ihr mit uns teilen wollt? Oder lügt ihr lieber und behauptet, dass ihr keine Fehler gemacht habt?