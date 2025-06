Heute startet in WoW „Durchtriebene Duos“ – Alles, was ihr dazu wissen müsst

Ein neues Event startet in World of Warcraft. Mehrere Bosse greifen gleichzeitig an – könnt ihr diesem Druck standhalten?

Wenn World of Warcraft in einem Bereich besonders gut ist, dann im Design von spannenden Dungeon- und Raid-Bossen. Dafür wird es auch von anderen MMORPGs gerne mal beneidet. Die Entwickler haben diese Stärke offenbar erkannt und sich daher gedacht: Wie wäre es mit einem neuen Spiel-Modus, in dem die Bosse im Fokus stehen?

Genau das ist Event „Durchtriebene Duos“, welches ab heute (04.06.2025) spielbar ist.

Wo kann man an Durchtriebene Duos teilnehmen? Die Anmeldung für Durchtriebene Duos ist an mehreren Orten möglich. Vor allem in der aktuellen Hauptstadt Dornogal, aber ihr könnt euch auch von Sturmwind oder Orgrimmar aus einreihen.

Wie läuft das ab? In einer großen Arena könnt ihr mit eurer Gruppe gegen Bosse antreten – und zwar mehrere gleichzeitig. Zwei (oder mehr) Bosse wollen euch gleichzeitig das Leben zur Hölle machen, sodass ich die Überlappung mehrere Boss-Mechaniken gut koordinieren müsst, während ihr die Lebenspunkte der Bosse auf 0 prügelt.

Je nachdem, wie schnell und makellos ihr dabei gespielt habt, gibt es am Ende eine Punktzahl, mit der ihr dann wiederum vor anderen Charakteren angeben könnt.

Zu Beginn gibt es 4 verschiedene Bosse, doch im Laufe des Events werden weitere freigeschaltet, sodass es am Ende einen Pool aus insgesamt 10 Bossen gibt, die euch ordentlich einheizen. Zu den Bossen gehören:

Baron Silverlaine (Burg Schattenfang)

Broggok (Blutkessel)

Chrono-Lord Epoch (Läuterung von Stratholme)

Foe Reaper 5000 (Todesminen)

Glubtok (Todesminen)

Hydromantin Thespia (Dampfkammer)

Lord Walden (Burg Schattenfang)

Makgineer Steamrigger (Dampfkammer)

Rattlegore (Scholomance)

Watchkeeper Garlgomar (Höllenfeuerbollwerk)

Neben den Bossen gibt es noch einige zusätzliche Effekte. So findet ihr in der Arena immer wieder Bomben, die ihr auf Feinde schleudern könnt. Wenn ihr sie damit besiegt, gibt es Bonus-Punkte für eure Wertung.

Auch wenn das Event optisch ein wenig an die Kampfgilde erinnert, befindet ihr euch mit der eigenen Gruppe in einem separaten Bereich. Ihr müsst also kein Lampenfieber haben, weil andere Heldinnen und Helden euch permanent zuschauen – ihr habt den ganzen Raum für euch alleine und könnt so oft auf peinlichste Weise besiegt werden, wie ihr wollt, ohne anschließend der Server-Schmach ausgesetzt zu sein.

Welche Belohnungen gibt es? Da es sich bei diesem Event vor allem um ein Spaß-Event handelt, sind auch die Belohnungen vor allem kosmetischer Natur. Im Laufe der Event-Wochen gibt es große Quests, für deren Abschluss ihr ein Spielzeug, ein Haustier und ein Reittier freischaltet. Vor allem das Podium-Spielzeug ist interessant, da ihr es noch aufwerten könnt, um etwa euer durchschnittliches Itemlevel anzuzeigen.

Wie lange geht Durchtriebene Duos? Das Event ist lediglich temporär und geht über eine Dauer von 6 Wochen. Das heißt, dass ihr bis zum 15. Juli versuchen könnt, einem möglichst großen High-Score hinterherzujagen. Das bedeutet übrigens auch, dass während des Events bereits der nächste Patch 11.1.7 veröffentlicht wird, der nochmal einige neue Features und Besonderheiten mit sich bringt.