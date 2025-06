WoW-Spieler wundert sich über viele „Molten Core“-Gruppen – Wahrheit dahinter ist ernüchternd

Was hat es mit den Gruppen auf sich, die in World of Warcraft in den Geschmolzenen Kern wollen? Die Antwort lässt so manchen Fan seufzen.

Wenn man in die Gruppensuche des modernen World of Warcraft schaut, findet man vor allem Gruppen für aktuelle Spielinhalte. Es kommt eher selten vor, dass man auch Gruppen sieht, die sich mit alten Raids auseinandersetzen wollen. Daher wunderte es einen Spieler, warum es denn gerade für den ersten WoW-Raid, den Geschmolzenen Kern, so viele Gruppen gibt. Die simple Wahrheit dahinter: Boosting-Gruppen.

Was wurde entdeckt? Im Subreddit von WoW meldete sich der Spieler FireCZ123CZ. Der hatte beim Spielen in der Gruppensuche eine auffällige Menge an Gruppen entdeckt, die offenbar nach Mitspielern für den Geschmolzenen Kern („Molten Core“) suchen – ein Raid, der inzwischen seit knapp 20 Jahren veraltet ist. Er fragte:

Was sind das für Molten-Core-Gruppen? Ich versuche manchmal, ihnen beizutreten. Heute wurde ich endlich mal eingeladen, ich habe „Hi“ gesagt und habe gefragt, ob das ein Molten-Core-Run ist. Daraufhin wurde ich direkt gekickt. Ich habe gefragt, was das für eine Gruppe ist und der Typ sagte mir dann „Nicht für Molten Core“. Es fühlt sich nach einer supergeheimen Information an und die Namen der Gruppen helfen nicht wirklich, das zu entschlüsseln.

Was steckt dahinter? Statt eines großen Geheimnisses, steckt hinter diesen Gruppen eine ziemlich ernüchternde Antwort: Es geht dabei um Boosting-Communities, die über solche Gruppen versuchen, Angebot und Nachfrage zueinander zu bringen. Darüber klären auch einige Kommentare auf:

„Boosting-Communitys erschaffen oft Gruppen für den Geschmolzenen Kern, damit es leichter ist, die Käufer und Verkäufer zusammenzuführen.“ – Real_One_181

„Es ist im Speziellen Molten Core, weil das buchstäblich der erste Name ist, den man in der Liste auswählen kann. Es gibt keine besondere Bedeutung dahinter.“ – mourasman

„Wenn es um World of Warcraft geht, gehe immer davon aus, dass es in irgendeiner Form für Boosting genutzt wird.“ – Likhan

Kann man diese Gruppen melden? Nein, grundsätzlich nicht. Denn von außen lässt sich nicht erkennen, ob diese Gruppen dem „legalen“ Boosting nachgehen (also gegen Gold) oder aber illegales Boosting (etwa gegen Echtgeld) betrieben wird. Solange es keine klare Werbung für Boosting in der Gruppenbeschreibung gibt, kann man gegen die Gruppen relativ wenig machen.

Allerdings dürften sie aber auch die allermeisten Spielerinnen und Spieler gar nicht stören, da man kaum in Kontakt mit diesen Gruppen kommt – außer man sucht aus irgendeinem Grund ganz speziell nach Gruppen für Molten Core; einem Raid, den man schon lange ohne jeder Schwierigkeit alleine bewältigen kann.

Manchmal stellen Neulinge aber auch amüsante Fragen – wenn sie etwa Angst davor haben, dass ein Gegenstand seelengebunden wird.