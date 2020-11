WoW: Dämonenjäger levelt so, wie es sich gehört – quasi blind

Ein Dämonenjäger in WoW hat die Welt verfinstert, um wie sein Charakter kaum etwas sehen zu können. Das Unterfangen sieht ziemlich lustig aus.

In World of Warcraft suchen sich die Spieler immer mal wieder besondere Herausforderungen, um auf ganz spezielle (oder bescheuerte) Art und Weise zu leveln. Der reddit-Nutzer DaveyGunfaceIV hat offenbar ein ähnliches Ziel gehabt und seinen Dämonenjäger so gelevelt, wie es sich gehört – fast blind. Ein Addon half ihm dabei.

Was ist passiert? Der reddit-Nutzer DaveyGunfaceIV hat sich das Interface-Addon „Ultimate Demon Hunter Immersion“ installiert und damit einen Dämonenjäger von Anfang an gespielt. Sein Bildschirm war fast vollständig schwarz, ganz so, wie sich viele Spieler die „tatsächliche“ Sicht der Dämonenjäger vorstellen. Immerhin haben die sich während der Verwandlung die Augen ausgestochen und tragen Augenbinde. Dieses Prinzip wollte man wohl ausweiten und hat damit einen Charakter gelevelt.

Wähle deinen WoW-Pakt und gewinne einen Gaming-PC!

Die ganze Aktion dauerte 21 Stunden, in denen DaveyGunfaceIV durch die Dunkelheit tapste und nun bereit für die Schattenlande ist. Solltet ihr das untenstehende Video nicht sehen können, müsst ihr es euch direkt auf reddit anschauen.

Was ist das für ein Addon? Das Addon „Ultimate Demon Hunter Immersion“ ist eigentlich nur ein Scherz gewesen, kam aber bei einigen Spielern tatsächlich gut an. Das Addon blendet einen großen Teil des Spiels aus und hüllt die Spielwelt in Schwärze. Lediglich alle Interface-Elemente und damit auch Lebensbalken oder Namensplaketten sind noch zu sehen. Der Dämonenjäger kann allerdings seine Fähigkeit Geistersicht benutzen, um für einige Sekunden klar sehen zu können. Die Fähigkeit hat allerdings eine hohe Abklingzeit und erlittener Schaden bricht die Geistersicht ab.

Wenn euch das Addon interessiert, könnt ihr es bei Curseforge direkt herunterladen.

Könntet ihr in solcher Finsternis spielen? Bildquelle: wowhead

Auch andere Spieler haben sich in der Vergangenheit das Leveln schon besonders schwierig gemacht. Zuletzt versuchten Spieler, ohne eine Spezialisierung die Maximalstufe 50 zu erreichen. Das ist gar nicht so einfach, weil ein großer Teil der Fähigkeiten dann fehlt.

Was denkt ihr: ungewöhnliche Vorgehensweise oder volle Immersion? Sagt es uns doch in den Kommentaren.

Andere Spieler hingegen leveln so schnell wie möglich. Das ist aktuell ohnehin in Rekordzeit möglich. Mit unter 5 Stunden kann man bereits einen frischen Charakter bereit für den Start in Shadowlands haben.