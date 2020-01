WoW Classic: Mit diesem Trick könnt ihr Verbände im Laufen benutzen

Mit einem kleinen Trick lassen sich Verbände in WoW: Classic auch während der Bewegung nutzen. Wir verraten, wie das geht.

In World of Warcraft Classic sind viele Aspekte des Spiels noch nicht so stark ausbalanciert wie in späteren Versionen. Manche Dinge funktionieren schlicht anders. Die eine oder andere Sache, die heute eindeutig ein Bug wäre, war damals tolerierte Ausnutzung einer Spielmechanik. So auch dieser Trick, den wir euch hier vorstellen:

Ihr könnt andere Spieler mit Verbänden heilen und euch dabei gleichzeitig bewegen.

Wie funktioniert das? Der YouTuber Nohitjerome hat das in seinem Video demonstriert. Damit der Trick mit den Verbänden funktioniert, muss man die Verbände auf eine der Aktionstasten legen, den entsprechenden Spieler anvisieren und dann die Taste zum Benutzen des Verbandes hämmern, bis zwei Verbände verbraucht wurden – das sollte nach ungefähr 2 Sekunden der Fall sein.

Sobald der zweite Verband verbraucht wurde, kann sich der heilende Charakter bewegen und dem anderen Spieler folgen. Die Heilung wird dabei nicht abgebrochen.

Wofür ist das nützlich? Mit ein bisschen Übung können zwei Spieler sich absprechen und die Heilung „im Laufen“ recht gezielt nutzen. Das kann zum Beispiel im PvP nützlich sein, wenn man eine Flagge trägt, aber auch im PvE, wenn man in Bewegung bleiben muss. Besonders nützlich ist das aber auch bei Pet-Klassen (Jäger und Hexenmeister), die ihren Begleiter so verbinden können, während er neben ihnen herläuft.

Hinzu kommt, dass Verbände in WoW: Classic noch recht mächtig sind. Stoffklassen wie Magier können auf Stufe 60 durch einen Verband um rund 80 % ihrer Lebenspunkte geheilt werden – je nach Ausrüstungsstand.

Welche Einschränkungen gibt es? Zuerst kann diese Art der Heilung nur bei anderen Charakteren angewandt werden. Sich selbst verbinden und dabei bewegen geht folglich nicht. Darüber hinaus gelten bei dieser Art der Verwendung von Verbänden die üblichen Einschränkungen. Das bedeutet, dass die Heilung durch den Verband abbricht, wenn:

der geheilte Spieler Schaden erleidet

einer der beiden Charaktere aus der Reichweite läuft

der verbindende Spieler eine Fähigkeit verwendet

Ob das wirklich so von den Entwicklern gewollt ist, bleibt natürlich fraglich. Fakt ist allerdings, dass es möglich ist und mit etwas Übung einen kleinen aber feinen Boost im PvP oder PvE ermöglicht.

