WoW Classic: „Habe das Spiel mein halbes Leben gezockt und kenne das nicht“ – Nutzer findet seltene Animation, entzückt Fans

Die Animationen des Meeresriesen und der Kobolde sind zwar nicht geheim, aber doch so selten, dass kaum ein Spieler sie jemals gesehen hat oder auch nur um ihre Existenz wusste – ähnlich wie die versteckten Items in WoW , die vermutlich kaum jemand von euch kennt.

Die meisten Gegner sind aber ständig irgendwo am Patrouillieren. Das trifft insbesondere auf die Meeresriesen zu, die fast immer festgelegte Laufwege haben oder sich zumindest nie lange an einem Fleck befinden.

Sonderlich verwunderlich ist das allerdings nicht, denn was der Riese dort macht, ist eine sogenannte „idle animation“, also eine Animation, die nur auftritt, wenn der NPC gerade sonst nichts zu tun hat.

Das ist so besonders an der Animation: Der entsprechende Thread auf Reddit erhält viel Aufmerksamkeit von der Community. Etliche Nutzer erklären, dass sie diese Animation in all den Jahren nie zu Gesicht bekommen hätten.

World of Warcraft ist mittlerweile über 20 Jahre alt und einige seiner Spieler zocken das Spiel schon seit Release. Um die „gute alte Zeit“ zurückzubringen, gibt es mittlerweile WoW Classic . Dort hat ein Spieler nun etwas entdeckt, das selbst Veteranen über all die Jahre verborgen geblieben ist.

