WoW-Fan entdeckt kleines Detail – stellt die ganze Story infrage

Ein Fan von World of Warcraft hat ein spannendes Detail entdeckt. Das rückt die Story des Spiels gerade in ein ganz anderes Licht.

Die Story von World of Warcraft ist extrem komplex und vielschichtig. Weil das Spiel sich permanent weiterentwickelt, gibt es gelegentlich auch Details die geändert werden – was häufig zu Problemen führen kann. Gerade der Kerkermeister aus Shadowlands, der viele Ereignisse in der Vergangenheit von WoW in neuen Kontext gesetzt hat, sorgte für Unmut und genervtes Augenrollen.

Jetzt ist einem Fan ein kleines Detail an einer Weltkugel von World of Warcraft aufgefallen. Ein kleines Detail, das schon vor Jahren verraten hat, in welche Richtung die Story gehen könnte.

Was wurde entdeckt? Der Spieler evil-turtle hat im Subreddit von World of Warcraft einen Post veröffentlicht. Darin beschreibt er, dass er sich ein wenig durch die Wiki von World of Warcraft geklickt hat und dabei auch Objekte betrachtet hat, die es nie ins fertige Spiel geschafft haben.

Eines dieser Objekte ist eine Weltkugel von Azeroth. Die Weltkugel ist, wie in so vielen anderen Darstellungen auch, von 3 großen Ringen umgeben, die den Planeten umkreisen. Diese Ringe sieht man auch immer wieder in den verschiedenen Logos von World of Warcraft – zumindest zum Ende eines Cinematics. Besonders an dieser Weltkugel ist aber, dass man hier auch das Schwert von Sargeras sieht. Das Schwert wurde so in den Planeten gerammt, dass einer der drei Ringe nicht mehr in der Lage ist, sich zu drehen – er ist also zum Stillstand gekommen.

Das Objekt wurde ursprünglich für „Battle for Azeroth“ erschaffen, war im fertigen Spiel dann allerdings nicht zu sehen:

Was bedeutet das? Die Theorie von evil-turtle, die sich auch mit der aktuellen Story im Spiel deckt, ist die folgende: Azeroth wird von diesen drei großen Ringen umkreist, die Teil des Gefängnisses sind, das die Titanen errichtet haben. Das Gefängnis sorgt nicht nur dafür, dass die Weltenseele eingesperrt bleibt und kaum Einfluss auswirken kann, sondern zugleich auch dafür, dass Azeroth im Kosmos weitestgehend versteckt bleibt.

Zugleich ist das Gefängnis Teil des „Verteiler“ (Manifold), das dafür sorgt, dass die Weltenseele immer mehr von der Ordnung der Titanen durchdrungen wird.

Als Sargeras am Ende von „Legion“ das Schwert in den Planeten rammt, war das womöglich wirklich, um Azeroth auszulöschen. Doch die Begleiterscheinung war, dass das Gefängnis eine seiner Barrieren verlor. Azeroth ist seitdem in der Lage, Einfluss auf den Planeten zu nehmen – Azerit taucht an den Oberflächen auf und seit The War Within hören ausgewählte Bewohner auch den „Strahlenden Gesang“, was mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit die Stimme des Planeten selbst ist.

Seither versucht Azeroth mehr und mehr „auszubrechen“, die Bewohner der Welt um Hilfe zu rufen und sich den Einschränkungen der Titanen zu widersetzen. Die Befreiung der Irdenen aus ihrem Alltag der stumpfen Programmierung wurde ebenfalls von den Titanen geächtet – ein riesiges Konstrukt sollte die Irdenen in dem Fall auslöschen.

Das Schwert des Sargeras soll noch eine große Rolle spielen – eine, die immer deutlicher wird.

Was genau ist Azeroth? Die Meinung darüber, was Azeroth genau ist, hat sich in den letzten Jahren gewandelt. Quasi „seit immer“ dachten die Bewohner der Welt, dass Azeroth eine schlafende Seele eines Titanen sei. Irgendwann würde dieser Titan erwachen und sich dann dem Pantheon der Titanen anschließen. Die Titanen sind in diesem Szenario die Guten – sie wollen die Welt und ihre Bewohner schützen, bis Azeroth quasi „schlüpft“ und sich ihnen anschließt.

Doch im Grunde seit „Wrath of the Lich King“ wurden die Titanen immer mal wieder in Frage gestellt. Da gab es Algalon, der die ganze Welt von Lebewesen reinigen sollte, wenn Verderbnis festgestellt würde.

Jetzt, in der neusten Erweiterung „The War Within“ wurde immer deutlicher, dass Azeroth mit großer Wahrscheinlichkeit gar kein Titan ist, sondern eine neutrale, besonders mächtige „Weltenseele“. Die vielen Einrichtungen der Titanen auf der Welt dienen als Gefängnis, um Azeroth festzuhalten, zu beobachten und gleichzeitig mit Ordnung (der Magie der Titanen) zu beeinflussen.

Klar ist auf jeden Fall, dass der Fund von evil-turtle ziemlich interessant ist und eine kleine Lücke in der Geschichte schließen könnte, an denen Story-Theorie-Fans sich bisher gestört haben. Allerdings sollte man dabei nicht vergessen, dass Blizzard den Globus mit dem Schwert womöglich absichtlich nie ins fertige Spiel gebracht hat. In jedem Fall ist es schön zu sehen, dass die aktuelle Lore wieder so viele angeregte Diskussionen hervorbringt – das war ja mit dem Desaster von Shadowlands ein wenig ausgestorben: Wer sich für die ganze Story von World of Warcraft interessiert, bekommt hier eine Zusammenfassung.