Spieler spotten über elitäre Raider in WoW Classic, meinen: die verschwenden Zeit, um Zeit zu „sparen“

Eigentlich sollte WoW Classic eine nostalgische Zeitreise für Fans des MMORPGs sein. Besonders im Raid-Bereich haben sich aber recht früh Spieler festgesetzt, denen es nur um eines geht: Leistung. Der Classic-Gedanke geht verloren, finden vor allem Veteranen.

Was brauchen „elitäre“ Raider?

In WoW Classic gibt es verschiedene Buffs, die es euch leichter machen, durch Schlachtzüge zu kommen. Einige der wichtigsten sind Fläschchen und Weltbuffs wie der Schlachtruf des Drachentöters.

Um solche Buffs leichter zugänglich zu machen, hat Blizzard bereits Möglichkeiten eingeführt, Weltbuffs zu speichern. Das alles ist jedoch mit viel Zeitaufwand verbunden.

Mittlerweile ist es selbst in öffentlichen Gruppen „Pflicht“, mit solchen Buffs anzutanzen. Das sei lächerlich, finden erfahrene Fans.

Darüber spotten die Spieler: Fläschchen und andere Verbachsgegenstände sind in WoW Classic auf den meisten Servern absurd teuer. Einer der Gründe ist der begehrte schwarze Lotus, ein Reagenz, dessen Rarität schon für Ärger gesorgt hat.

Um an die Buffs zu kommen, investieren viele Spieler mehrere Stunden, um genug Gold oder Materialien zu farmen. Auf Reddit trifft dieses Vorgehen eher auf Kopfschütteln, denn wirklich notwendig ist das alles keinesfalls.

In einem Meme meint ein Nutzer: Man könne 6 Stunden Farm investieren, um einen Raid in 2 Stunden zu schaffen – oder man mache ihn stattdessen ohne Buffs in 3 Stunden. Den meisten dürfte klar sein, was hier weniger Zeit kostet.

„Bin überrascht, wie viele Leute im Club sein wollen“

In den Kommentaren spotten die Nutzer weiter, dass das alles nur für die „parses“ sei, heißt: um möglichst hoch in Listen wie den Warcraft Logs zu stehen, um so mit seiner Leistung prahlen zu können.

Andere werfen ein, dass man nur so schnell durchkommen wolle, um alle Raids während der Wirkdauer der Buffs meistern zu können. Niemand nehme sich mehr wirklich Zeit, alles müsse nur noch schnell gehen.

Mit der Ambition komme aber auch ein großes Problem: Goldkauf. Nicht jeder Spieler hat die Zeit, das Gold zu farmen und greife deswegen auf nicht-erlaubte Methoden zurück, etwa Gold von Bots zu kaufen. Bots sind schon seit langer Zeit ein Problem in WoW Classic und Blizzard verteilt fleißig Banns – auch wenn einige Spieler das als „Pause“ betiteln, vermuten einige.

Woher kommt der Gedanke aber eigentlich? Ambitionierte Spieler und Profis nutzen jeden noch so kleinen Vorteil, um in Logs und Rankings an der Spitze zu stehen. Sie spielen nur, um auf Platz 1 zu sein – oder dem so nahezukommen wie irgend möglich. Einige „Casuals“ denken offenbar, sie müssten den ganzen bekannten, großen Spielern nacheifern.

Früher war WoW neu und Boss-Mechaniken unbekannt, viele Spieler mussten ihre Klassen erst einmal lernen. Heute gibt es Addons, Guides und genügend Spieler mit Erfahrung, um fast jeden Kampf von damals völlig trivial zu machen. Jedes kleine Prozent Leistung herauszupressen, ist für einen Kill schlicht nicht mehr notwendig.

Das ist jedoch nicht der einzige Grund. MeinMMO-Redakteur, MMORPG-Experte und WoW-Veteran Karsten Scholz sagt:

Beim zeitintensiven Farmen von Fläschchen und World Buffs geht’s nicht unbedingt darum, im Raid selbst Zeit zu sparen. Es geht um die Power Fantasy, die man auslebt, wenn 40 voll gebuffte Azeroth-Helden eine Instanz wie den Geschmolzenen Kern oder den Pechschwingenhort in kürzester Zeit pulverisieren. Und es geht darum, herauszufinden, wie schnell und effizient man beim nächsten Run sein kann, vielleicht auch im Vergleich zu anderen Gilden.

Mehrere Stunden für einen Raid zu brauchen, sei laut vieler Nutzer aber sowieso nicht realistisch. Raids sind in WoW Classic heute vergleichsweise einfach und so leicht, dass Spieler nicht einmal die Maximalstufe erreichen müssen, um sie zu meistern. Wo die Bosse früher mehrere Wochen standhalten konnten, liegen sie heute innerhalb von Tagen oder sogar Stunden: Die besten Spieler sind nach 24 Stunden mit dem durch, was früher 6 Wochen gedauert hat