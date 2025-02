Blizzard wollte ein großes Problem in WoW Classic beheben, die Community nennt es „faul und nutzlos“

Das Farmen von Kräutern in WoW Classic ist nach wie vor ein Problem, denn Bots beherrschen den Markt. Und Blizzard hat es gerade schlimmer gemacht.

Bots sind in allen größeren MMORPGs ein Problem und auch World of Warcraft ist davon befallen – in besonderem Maße aber die Classic-Realms. Hier ist es in der Regel besonders leicht, solche Bots zu erkennen und häufig schnappen die sich alle möglichen Ressourcen der Spielwelt. Etwas, das Blizzard für eine wichtige Ressource nun verändern wollte. Doch die „Verbesserung“ hat den Bots nur noch mehr Macht gegeben.

Was ist das Problem? Auf den Classic-Realms ist es üblich, sich für Raids mit Fläschchen einzudecken. Für Endgame-Inhalte ist das wichtig, gerade auf Hardcore-Realms kann man den Charakter sonst sehr bitter verlieren. Diese langanhaltenden Tränke gewähren besonders starke Effekte, benötigen in der Herstellung allerdings eine sehr seltene Reagenz: Schwarzer Lotus.

Schwarzer Lotus erscheint an fixen Stellen in der Spielwelt. Das heißt aber, dass diese Stellen nicht nur von Spielerinnen und Spielern belagert werden, sondern auch von zahlreichen Bots. Diese sind manchmal sogar „unter“ der Spielwelt und können gar nicht aufgehalten werden. Sie ernten den Lotus, sobald er erscheint, und verdienen sich dann daran eine goldene Nase.

Das so gewonnene Gold wird anschließend der Community wieder verkauft – ein eigentlich illegales Geschäft, dem Blizzard aber schlicht nicht permanent Herr wird.

Wie wollte Blizzard das Problem beheben? Die Lösung der Entwickler sah vor, einfach die Spawn-Rate des Schwarzen Lotus anzuheben. Das sollte mehr Lotus auf den Markt spülen, so die Preise senken und für eine größere Verfügbarkeit der Fläschchen sorgen.

In der Realität hat das aber nur dafür gesorgt, dass vor allem die Bots noch schneller und noch häufiger an Lotus kommen. Da die Bots den Preis diktieren und sich nicht gegenseitig unterbieten, führt das dazu, dass das Angebot zwar zugenommen hat, der Preis aber stabil geblieben ist.

Die einzigen, die von der Änderung bisher im großen Stil profitiert haben, sind also die Bot-Betreiber.

Entsprechend negativ wird das Thema auch im Subreddit von WoW Classic diskutiert:

Sie haben das Lotus-Problem schon mehrfach behoben, selbst damals in TBC haben sie verstanden, dass das ein Problem war und es so gemacht, dass künftige Reagenzien von hochstufigen Kräutern droppen können. […] Versuchen sie gerade noch immer die „No Changes“-Leute zufriedenzustellen? (alle 5, die davon noch geblieben sind) – ForeverStaloneKP

Was schlägt die Community vor? Die Community wünscht sich schon lange eine Anpassung, wie nach „The Burning Crusade“ und vielen anderen Erweiterungen von World of Warcraft der Fall ist. Die „besonders seltene“ Ressource ist hier nicht an festen Spawn-Punkten, sondern kann gelegentlich als zusätzliche Beute bei anderen, hochstufigen Kräutern gefunden werden.

Das würde das Belagern der festen Spawn-Punkte unattraktiv machen, den Bots die Grundlage entziehen und gleichzeitig dafür sorgen, dass normale Spielerinnen und Spieler auch hin und wieder an Schwarzen Lotus gelangen können.

Warum Blizzard sich gegen diese Lösung sträubt, die auch in „Season of Discovery“ verwendet wird, ist nicht ganz klar. Eindeutig ist jedoch, dass die Community mit den jüngsten Änderungen nicht zufrieden ist und das Spielgefühl nicht verbessert wurde. Lediglich die Bot-Betreiber können gerade noch dickere Gewinne einfahren.

