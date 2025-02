Die 5 mächtigsten Orcs aus der Geschichte von World of Warcraft

Orcs gibt es in World of Warcraft so viele wie … nunja, wie Orcs in Durotar. Wir werfen einen Blick auf die mächtigsten Orcs, die in World of Warcraft je gelebt haben.

In World of Warcraft gibt es zahllose Charaktere und eine über 30-jährige Geschichte, auf die man zurückschauen kann. Wir wollen heute einen besonderen Blick auf die Orcs wagen. Diese ursprünglich von Draenor stammenden Bewohner Azeroths haben die World of Warcraft – und dir vorangegangenen Warcraft-Teile – in besonderem Maße beeinflusst. Wir werfen daher einen Blick auf die 5 mächtigsten Orcs, die in World of Warcraft jemals existiert haben.

Eine WoW-Erweiterung stand ganz im Zeichen der Orcs: Warlord of Draenor…

Ner’zhul, der Lichkönig

Ich habe von dir geträumt. Ich hatte Visionen des Todes und jetzt bist du hier …

Ner’zhul dürfte für viele bereits in Vergessenheit geraten sein – oder jüngere Warcraft-Fans kennen ihn womöglich gar nicht mehr oder höchstens als Boss in einem Dungeon in Warlords of Draenor.

Doch Ner’zhul war schon vorher für die Geschichte von Warcraft von großer Bedeutung. Er war der Anführer des Schattenmond-Clans und überlebte den ersten Krieg (also die Story von Warcraft I). Er blieb auf Draenor zurück und öffnete mehrere Portale hin zu anderen Welten, um der Legion zu entkommen.

Allerdings wurde er recht schnell von Kil’Jaeden gefasst und sein Körper qualvoll vernichtet. Er wurde danach in ewiges Eis gesteckt und sollte so erneut der Aufgabe nachkommen, Azeroth zu unterwerfen: Als Lichkönig.

Richtig gelesen: Der erste Lichkönig war die Seele eines alten Orcs.

Der “alternative” Ner’zhul. Nicht ganz so cool wie der Lichkönig. Aber schon sehr.

Unter Ner’zhul wuchs die Geißel auf Azeroth. Er rekrutierte Widersacher wie Kel’thuzad und sorgte dafür, dass Lordaeron dem Untergang geweiht war, indem er den Kult der Verdammten aufbaute.

Später machte er Arthas erst zu seinem Champion als Todesritter, bevor Arthas am Ende von „The Frozen Throne“ mit Ner’zhul verschmolz und selbst der Lichkönig wurde. Von da an geriet Ner’zhul ein wenig in den Hintergrund, war aber im Grunde eine „Hälfte“ des Lichkönigs.

Nach dem Fall des Lichkönigs wird die Seele von Ner’zhul in den Schlund der Schattenlande gezogen und vom Kerkermeister gefoltert. Er endet als Boss im Sanktum der Herrschaft – dort ist aber nicht mehr viel von seiner alten Stärke zu erkennen.