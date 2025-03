Spieler aus WoW zeigt nostalgisches Werkzeug für Gruppen aus 2005: „Nehmt das Kondom von meinem Kopf!“

Erinnert ihr euch noch daran, wie Gruppen in den Raids und Dungeons aus WoW vor 20 Jahren unterschiedliche Aufgaben sowie Prioritäten verteilt haben?

Wie machte man das damals? In vielen Dungeons sowie Raid-Instanzen aus Vanilla-WoW sowie der ersten Erweiterung The Burning Crusade war es – vor allem mit durchwachsener Ausrüstung – essenziell, bestimmte Gegner der großen Trash-Gruppen zu kontrollieren, während die Schadensexperten die ersten ein, zwei Ziele fokussiert überwältigen, ohne dabei Aggro zu ziehen.

Damit das nicht nur innerhalb von organisierten Teams effektiv (also ohne langes Erklären und Zuweisen vor jedem Pull) klappt, sondern auch in Gruppen, die bunt zusammengewürfelt sind, hat sich im Laufe der Zeit Gilden- sowie Server-übergreifend eine Standard-Einteilung für CC-Fähigkeiten (CC gleich Crowd Control, also die Kontrolle von Gegnern mit bestimmten Fähigkeiten) und Prioritäten etabliert.

In WoW Classic ist „CC“ wieder wichtig, vor allem auf Hardcore-Servern:

Nostalgische Reise in die Vergangenheit

Was war das für eine Einteilung? Der WoW-Fan FlexFridayTV erinnert mit einer Grafik auf Reddit daran, wie die Einteilung damals bei den meisten Gruppen ausgesehen haben dürfte:

Totenkopf: Das erste Ziel, das stirbt.

Rotes Kreuz: Das zweite Ziel, das stirbt.

Dunkelblaues Quadrat: Der Gegner kommt in die Jäger-Eisfalle

Hellblauer Mond: Dieser Feind wird von einem Magier verwandelt.

Grünes Dreieck: Dieser Widersacher wird eingeschläfert.

Violetter Diamant: Dieses Ziel bekommt einen Furchtzauber ab.

Orangefarbener Kreis: Ein Schurke versucht sich hier mit einer Kopfnuss.

Welche CCs bei welcher Trash-Gruppe zum Einsatz kamen, hing dabei zum einen von der Gruppenzusammenstellung ab, zum anderen aber auch von den Arten der Gegner. Druiden können beispielsweise nur Wildtiere und Drachkin schlafen lassen. Kopfnuss hingegen funktioniert nur bei Humanoiden.

Speziell in Raid-Instanzen kam es zudem immer wieder vor, dass der Schlachtzug mehrere Fieslinge einschläfern oder in Schafe verwandeln musste. Dann wurde die Standard-Einteilung natürlich aufgebrochen und die Symbole entsprechend angepasst.

Alternativ kam es auch schon damals ab und an vor, dass bestimmte Charaktere aus dem Raid mit einem Symbol markiert wurden, um bestimmte Positionierungen oder Bewegungsabläufe vorzugeben, oder damit diese im Durcheinander des Kampfes leichter zu finden sind.

Hier das besagte Bild von FlexFridayTV – hach, da werden Erinnerungen wach:

Die Community erinnert sich: Übers Wochenende konnte der Post mehr als 5.500 Upvotes sowie mehr als 850 Kommentare ansammeln. Viele Spieler gehen dabei auf die Frage des Thread-Erstellers ein: Gilt diese Einteilung auch heute, im Jahr 2025, noch?

bctg1 fasst auf Reddit zusammen, wie die Symbole heute benutzt werden: „Tank Icon, Tank Icon, Tank Icon, Tank Icon, Tank Icon, Tank Icon, Tank Icon, Tank Icon.“

Timekeeper98 witzelt auf Reddit: „Jeder weiß, dass Totenkopf bedeutet, dieses Ziel bis zum Ende zu ignorieren und vorher alles andere umzuhauen.“

og_slin erinnert sich auf Reddit an einen Spruch von damals, der bis heute Gültigkeit besitzt: „Nehmt das verfluchte Kondom von meinem Kopf.“ Damit ist übrigens der orangene Kreis gemeint.

powerinthebeard schreibt auf Reddit: „Die ersten beiden Symbole werden auch heute noch genutzt, der Rest ist Nostalgie aus 2005.“

CardiologistNo9474 erklärt auf Reddit den Grund: „Wir nutzen 2025 eigentlich kein CC mehr.“

Diverse andere Spieler berichten indes, dass es auch im heutigen WoW immer wieder Einsatzmöglichkeiten für bestimmte CC-Effekte gibt, etwa bei bestimmten Affixen im Mythisch-Plus-Bereich.

Wie sieht es aus: Vermisst ihr die Zeit, in der es bei fast jeder Trash-Gruppe wichtig war, besonders gefährliche Ziele mit CC auszuschalten? Oder findet ihr es besser, alles zusammenzuziehen und wegzubomben? Verratet es in den Kommentaren! Mehr WoW-Nostalgie findet ihr hier: Spieler fängt neu mit WoW an, erfüllt sofort (fast) alle Klischees – Community ist stolz auf den Nachwuchs