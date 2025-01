Blizzard packt versehentlich Spieler von WoW Classic in die falsche Version, jetzt haben alle unfaire Buffs

Die frischen Anniversary-Server in WoW Classic haben jüngst mit der Kriegshymnenschlucht und dem Alteractal ihre ersten Schlachtfelder erhalten. Als sich Spieler dafür anmeldeten, führte ein Bug dazu, dass sie sich einen unfairen Vorteil verschaffen konnten.

Was war das für ein Bug? Als sich Spieler auf den Anniversary-Servern für das Schlachtfeld „Alteractal“ anmeldeten, wurden sie versehentlich mit Spielern der SoD-Server zusammengeworfen. Dadurch befanden sie sich in einer ganz anderen Version von WoW Classic.

Auf dem Schlachtfeld war es den Spielern der Anniversary Server dann möglich, das nützliche Item „Chronostärkungsversetzer“ (via wowhead.com) für gerade mal 20 Silber zu kaufen, während der Gegenstand in ihrer eigentlichen Version 10 Gold kostet. Das nutzten einige Spieler prompt für sich aus und kauften haufenweise davon ein (via Reddit).

Mit diesem Item ist es Spielern möglich enorm starke Weltbuffs zu speichern und zu einem späteren, passenden Zeitpunkt einzusetzen. Dieses Vorgehen wird insbesondere von Raidern gern genutzt, denn die Buffs funktionieren auch in Schlachtzügen und machen damit vieles einfacher.

Ein unfairer Vorteil

Warum ist das ein Problem? Der Bug brachte zweierlei Probleme mit sich: zum einen konnten sich Anniversary-Spieler unfaire Weltbuffs von den SoD-Servern holen. Denn auf den Saison-Servern gibt es Gegenstände, die bestimmte Weltbuffs auf alle im sich im Raid befindenden Spieler verteilen.

Auf diese Weise war es Spielern der Anniversary Server möglich, die Weltbuffs in ihren Chronostärkungsversetzern zu speichern, wenn sie jemanden von einem SoD-Server in der Gruppe hatten, der eines dieser Items nutzt. Dadurch konnten sich Raider auf den frischen Servern Vorteile in den Schlachtzügen verschaffen, die es eigentlich noch nicht geben sollte (via Reddit).

Zum anderen sind die Verstärker nicht seelengebunden. Das heißt: wer sie für 20 Silber verkauft, kann sie mit einer großen Gewinnspanne im Auktionshaus wieder verkaufen. Denn eigentlich kostet das Item ja 10 Gold auf den Anniversary-Servern.

Spieler befürchten deswegen, dass die in Massen durch den Bug gekauften Items auf den Anniversary-Servern zu Störungen in der Wirtschaft führen würden (via Reddit). Einige Spieler konnten ganz leicht 20 Silber zu 5 Gold machen.

Mittlerweile ist Blizzard eingeschritten und hat den Bug entfernt (via WoW-Foren). In der Zwischenzeit wurden die Schlachtfelder auf den Anniversary Servern zeitweise abgeschaltet. Die durch den Fehler gekauften Items wurden ebenfalls deaktiviert, sodass Spieler sie nicht mehr nutzen können.

Die frischen Anniversary Server erfreuen sich großer Beliebtheit. Dabei spielt auch der World First auf den Harcore-Servern eine große Rolle.