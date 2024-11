Twitch-Streamer verliert durch Disconnect World First in WoW Hardcore Classic Fresh, dabei hat er sogar den Heiratsantrag geminmaxt

Für ahmpy gab es am Ende aber dann doch noch einen Grund zur Freude: Zwischen den Pulls hatte er seiner Verlobten einen Heiratsantrag gemacht. Sein Kommentar dazu auf X : „Ich hab sie während der Hervorrufung gefragt, damit ich keine Zeit für den World First verliere.“ Das hielt sie aber nicht davon ab, ja zu sagen.

Lange Zeit sah es so aus, als würde auf den Hardcore-Servern der Streamer ahmpy ( Twitch ) das Rennen machen. Auf Stufe 54 war für den Magier jedoch unverhofft Schluss, als er beim XP-Farmen in den Pestländern durch einen kurzzeitigen Verbindungsabbruch gekillt wurde – wie dieser Clip auf Twitch zeigt.

WoW Classic Ha … was? Blizzard hat vor einigen Tagen die „Anniversary“-Realms für WoW Classic gestartet, die es den zahlreichen Fans der Vanilla-Version ein weiteres Mal erlaubt, bei null anzufangen – und zwar auf normalen Servern sowie in der Hardcore-Variante.

Lange Zeit sah es so aus, als könnte der Twitch-Streamer ahmpy beim Rennen auf Stufe 60 in WoW Hardcore Classic Fresh den World First abgreifen. Am Ende bekam er aber „nur“ die Frau.

