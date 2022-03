WoW Classic: Erste Hinweise auf „Wrath of the Lich King“ entdeckt

Das wohl beste WoW-Addon aller Zeiten kommt zurück – wenn es nach einigen Fans geht. „Wrath of the Lich King Class“ hat erste Hinweise.

World of Warcraft noch einmal als „Classic“-Variante aufzulegen, war der große Traum vieler Spieler und damit hat Blizzard zahlreiche Wünsche erfüllt. Als dann kurz danach auch schon „Burning Crusade Classic“ gestartet ist, waren noch mehr Fans glücklich. Der nächste Schritt auf diesem Weg scheint offensichtlich zu sein: die Erweiterung Wrath of the Lich King.

Erste Hinweise in den Spieldaten machen nun klar: Die Erweiterung kommt wohl.

Was wurde entdeckt? Auf dem neusten PTR zu „Burning Crusade Classic“ wurden ein paar Spieldaten von den Dataminern bei wowhead ausgelesen. Diese Daten haben einen verdächtigen Namen, denn sie haben jeweils den Zusatz „Wrath“ – die gängige Abkürzung für die Erweiterung „Wrath of the Lich King“. Bei wowhead geht man davon aus, dass es sich dabei lediglich um die Daten für die Menü-Buttons handelt, die in WotLK blau dargestellt wurden.

Arthas in neuem Glanz – noch einmal in „WotLK Classic“?

Wie wahrscheinlich ist das? Sehr. Viele Spieler sehen Wrath of the Lich King als die beste der „alten“ Erweiterungen an. Das liegt nicht nur am soliden Klassen-Design, sondern auch an der tollen Story, der neuen Klasse „Todesritter“ und einem Wiedersehen mit dem Oberbösewicht Arthas. Zu Wrath of the Lich King war World of Warcraft auf dem Zenit seines Erfolges – zumindest an den Spielerzahlen gemessen. Satte 12 Millionen Spieler zockten damals World of Warcraft.

Allerdings begann mit WotLK auch vieles, das von der Community später als negativ angesehen wurde. So kam etwa der Group Finder ins Spiel, der für viele Spieler den „sozialen Untergang“ einläutete und Gildenstrukturen nach und nach unwichtiger machte.

Wie viele Erweiterungen WoW noch als „Classic“-Variante bringen will, bleibt abzuwarten. Zumindest die Lichkönig-Fans dürften sich aber freuen – selbst, wenn viele das bei dem neuen Cinematic in Retail nicht getan haben, denn da findet Arthas erneut sein Ende:

