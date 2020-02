WoW Classic: Der neue Content hielt nur 42 Minuten – Was war da los?

Nach weniger als einer Stunde war der Pechschwingenhort in WoW Classic bereits gesäubert. Wieso ging das so schnell?

Seit knapp einer Woche ist in World of Warcraft Classic offiziell die „Phase 3“ angebrochen, was die Eröffnung des Pechschwingenhorts, besser bekannt als „Black Wing Lair“ (BWL), mit sich brachte. Doch der „neue“ Raid konnte nicht lange eine Herausforderung bieten.

Was ist passiert? Nur 42 Minuten nach dem Launch von Phase 3 und der Eröffnung des Pechschwingenhorts war Nefarian besiegt. Die Kills gingen an die europäischen Gilden Calamity und Progress – beide besiegten Nefarian auf die Sekunde zeitgleich, sodass nicht einmal Blizzard einen klaren Sieger dieses Rennens bestimmen kann.

Warum ist das so schnell vorbei? Die Antwort auf die Frage liegt mehr oder weniger auf der Hand. Im Gegensatz zu neuen Raids im modernen WoW sind die Schlachtzüge aus WoW Classic alle seit weit über einem Jahrzehnt bekannt. Es gibt nur wenige Mechaniken und die sind im Regelfall nicht sonderlich komplex.

Im modernen WoW gab es auch gerade erst ein „World First“-Rennen – da brauchte der Endboss ganze 274 Versuche.

Außerdem konnten die Gilden in den vergangenen Wochen und Monaten sich bereits für den Raid vorbereiten. Eine der größten Hürden war nämlich damals der Onyxiaschuppenumhang. Das ist ein Gegenstand, den jeder Spieler im Raid benötigte, um gewissen Attacken von Bossgegnern standhalten zu können.

Da der Umhang aus Schuppen des Drachen Onyxia hergestellt wurde, dauerte die Vorbereitung lange. Immerhin kann man Onyxia nur wenige Male pro Woche besiegen und ihr die Schuppen abnehmen. Dank der langen Vorlaufzeit dürften die meisten Raidgruppen allerdings vollständig mit dem Umhang ausgestattet sein.

So schnell waren die Gilden fertig mit BWL. Bildquelle: wowprogress.com

Hinzu kommt, dass viele der Spieler auch in den vergangenen Jahren viel Übung auf Privat-Servern hatten und daher der letzte anständige BWL-Raid noch gar nicht so weit in der Vergangenheit liegt.

Bleibt das so schnell? Es ist davon auszugehen, dass auch die nächsten Raids wie Zul’Gurub und Ahn’Qiraj in einem ähnlichen Tempo gesäubert werden. Diese Raids wurden damals von vielen Spielern besucht und dürften keine große Herausforderung für Spieler darstellen, die sich mit guter Ausrüstung aus dem Pechschwingenhort eingedeckt haben.

Lediglich Naxxramas könnte für so manch eine Gilde noch eine Hürde darstellen. Die Bosskämpfe dort wurden nur von wenigen Gilden während der Vanilla-Zeit gespielt und galten – für damalige Verhältnisse – als recht schwer. Sicher wird es auch hier ein paar Gilden geben, die schnell „durchrushen“, doch ein großer Teil der Spieler wird hier wohl länger benötigen.

Habt ihr euch in BWL getraut und Nefarian bereits zur Strecke gebracht? Oder knabbert eure Raidgruppe noch an einem der vorherigen Bosse?

