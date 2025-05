WoW bufft 8 Klassen, manche Skills werden um satte 80 % stärker

11.02.2005 | The War Within: 27.08.2024

Release: 11.02.2005 | The War Within: 27.08.2024

Ein YouTuber erklärt, wie ausgerechnet „Marshall“ die letzte Staffel von How I Met Your Mother ruiniert haben soll

Stalking in WoW: So leiden einige und so könnt ihr euch schützen

Die neue Ruf-Fraktion in WoW war so nervig, dass Blizzard sie um 100 % bufft

Auch wenn die zweite Saison von World of Warcraft inzwischen schon seit vielen Wochen aktiv ist, scheinen die Entwickler mit der Balance noch immer nicht ganz glücklich zu sein. Einige Klassen schneiden in verschiedenen Inhalten noch immer etwas schlechter ab, weshalb Blizzard ihnen unter die Arme greift.

Eine große Menge an Buffs und Veränderungen stehen in World of Warcraft wieder an. Einige Klassen bekommen richtig mächtige Boni spendiert.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to