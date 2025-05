Die neue Ruf-Fraktion in WoW war so nervig, dass Blizzard sie um 100 % bufft

Ein dicker Buff auf die neuste Ruf-Fraktion in World of Warcraft sorgt dafür, dass ihr jetzt in Windeseile alle Belohnungen bekommt, die ihr haben wollt.

Patch 11.1.5 von World of Warcraft blieb ein wenig hinter den Erwartungen zurück. Das liegt nicht nur daran, dass der neue Content gestaffelt erscheint, sondern auch daran, dass die neuste Ruf-Fraktion, das „Strahlen der Flamme“, ziemlich nervig ist und viel Zeit benötigt. Blizzard hat schnell eine Korrektur veröffentlicht und die Zeit halbiert, die ihr mit der neuen Fraktion verbringen müsst.

Was war das Problem? Die neue Ruf-Fraktion „Strahlen der Flamme“ in Heilsturz war ein ziemlicher Zeitfresser. Denn wer den Ruf möglichst schnell auf das Maximum gebracht haben will, muss nicht nur mindestens einmal pro Tag das Event abschließen sondern auch jeden Tag die 3 Quests erledigen, die aber nur an diesem Tag angeboten werden, bevor es am Folgetag bereits 3 neue Quests gibt.

Wer hier effizient sein wollte, musste sich im Grunde jeden Tag um die Ruf-Fraktion kümmern.

Das wurde von vielen Spielerinnen und Spielern kritisiert und nur zwei Wochen nach Einführung der Fraktion gibt es bereits einen massiven Buff, damit ihr schneller durch die Ruf-Stufen klettert.

Was wurde geändert? Mittels eines Hotfixes am vergangenen Freitag (02.05.2025) wurde die Ruf-Fraktion nun leicht überarbeitet. Ihr könnt nun mehr Belohnungen beim Händler kaufen, darunter auch die begehrten Waffen. Gleichzeitig wurde der Ruf-Gewinn aus sämtlichen Quellen um 100 % erhöht.

Das heißt: Die täglichen Quests geben nun 200 Rufpunkte (anstatt 100) und wenn ihr sie auf einem zweiten Charakter am gleichen Tag erledigt, gibt es noch 100 Rufpunkte (anstatt 50). Auch der Ruf-Gewinn aus den drei Etappen des Nachtsturz-Events wurde um jeweils 100 % erhöht.

Faktisch heißt das jetzt, dass ungefähr jeden zweiten Tag eine Rufstufe aufsteigt, wenn ihr das Event und alle 3 Quests abschließt. Damit dürftet ihr innerhalb weniger Tage alle Rufstufen erreicht und sämtliche Belohnungen erhalten haben.

Die Events in WoW könnt ihr bald übrigens mit nur noch einer einzigen Taste spielen.