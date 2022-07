World of Warcraft setzt die Nerf-Keule am aktuellen Raid an. Dieses Mal gibt es richtig heftige Änderungen – bis zu 20 % weniger Lebenspunkte.

Der Raid „Mausoleum der Ersten“ erwies sich in World of Warcraft als einer der härtesten Schlachtzüge aller Zeiten. Das galt nicht nur für die mythische Variante im „World First“-Rennen, sondern auch für die heroische und sogar die normale Version. Selbst nach mehr als 25 verschiedenen Nerfs sind die Bosse für viele Spieler noch immer zu hart. Deswegen bessert Blizzard nun nach und schwingt die Nerf-Keule – und das härter, als je zuvor in diesem Raid.

Was wird geändert? Nur „eine ganze Menge“ zu sagen, wäre wohl eine deutliche Untertreibung. Die letzten 4 Bosse im Mausoleum werden massiv abgeschwächt, Lebenspunkte werden um bis zu 20 % reduziert und viele Fähigkeiten sind künftig deutlich verzeihender und erlauben Fehler, ohne dass gleich der ganze Bosskampf fehlschlägt.

Die Änderungen im Detail sind:

Anduin Anduins Hoffnung und Anduins Zweifel haben 20 % weniger Lebenspunkte auf heroischer und normaler Schwierigkeit. Die Bewegungsgeschwindigkeit von Anduins Hoffnung wurde um 15 % reduziert auf normaler und heroischer Schwierigkeit. Düsteres Schicksal erhöht das Tempo nur noch um 150 % anstatt 200 % auf mythischer Schwierigkeit.

Lords des Schreckens Die Lebenspunkte wurden um 10 % reduziert – auf allen Schwierigkeitsstufen. Schwarm des Verfalls und Schwarm der Dunkelheit verursachen 15 % weniger Schaden auf heroischer Schwierigkeit.

Rygelon Die Lebenspunkte wurden um 10 % reduziert – auf allen Schwierigkeitsstufen. Der Schaden von Dunkel Eruption wurde um 75 % reduziert auf heroischer Schwierigkeit.



Der Jailer wurde fleißig weiter generft.

Der Kerkermeister Die Lebenspunkte wurde um 15 % auf normaler und heroischer Schwierigkeit reduziert. Die Lebenspunkte wurden um 10 % auf mythischer Schwierigkeit reduziert. Azeritstrahlung erhöht den Schaden nun um 7 % pro Stapel (vorher 3% pro Stapel). Beherrschung wird nun ausgelöst, wenn Spieler 3 Stapel von Tyrannei haben (vorher 2 Stapel). Dezimierer löst keinen Rückstoß mehr aus auf heroischer und mythischer Schwierigkeit. Wogendes Azerit verursacht 15 % weniger Schaden auf mythischer Schwierigkeit. Wogendes Azerit heilt Azeroth um 5 % pro Tick (vorher 4 %). Der Schaden von Rune der Verdammnis wurde um 15 % reduziert auf allen Schwierigkeitsstufen. Rune der Beherrschung wird nun 3 Mal gewirkt während Phase 2 auf mythischer Schwierigkeit (vorher 4 Mal). Rune des Zwangs absorbiert 35 % weniger Schaden auf heroischer Schwierigkeit. Zerschmetternde Eruption verursacht 20 % weniger Schaden auf allen Schwierigkeitsstufen. Ketten der Pein verursachen 30 % weniger Schaden auf mythischer Schwierigkeit. Beherrschender Wille absorbiert 15 % weniger Heilung auf heroischer und mythischer Schwierigkeit. Kettenbrecher verursacht 20 % weniger Schaden auf heroischer Schwierigkeit.



Warum macht Blizzard das? Der Grund dafür ist nicht, dass Blizzard den Helden einfach nur etwas Gutes tun will und alles weiter „casualisieren“ will, wie man oft hört. Blizzard hat schlicht festgestellt, dass deutlich weniger Spielerinnen und Spieler in der Lage waren, den aktuellen Raid erfolgreich zu meistern. Im offiziellen WoW-Forum hieß es daher schon vor einigen Tagen von Community Manager Linxy:

Wir arbeiten an zusätzliche Anpassungen, mit einem Fokus auf die letzten Kämpfe im Mausoleum. Wir wissen, dass aktuell deutlich weniger Gilden in der Lage sind den „Spitzenreiter“-Erfolg [„Cutting Edge“] zu bekommen als in vorangegangenen Raid-Tiers und wir wollen das in den kommenden Wochen angehen, bevor Saison 3 endet.

Genau diese angesprochenen Änderungen werden nun live gehen und sollten dafür sorgen, dass die aktiven Raid-Gruppen noch den einen oder anderen Erfolg abstauben können, bevor die aktuelle 3. Saison schon Anfang August von der 4. Saison abgelöst wird.

Wann gehen die Änderungen live? Die ganzen Nerfs gehen mit den nächsten Wartungsarbeiten live, also am kommenden Mittwoch, dem 6. Juli 2022. Wer noch ein wenig angeben können will, dass er die aktuellen Bosse „vor dem größten Nerf“ geschafft hat, sollte sich also sputen – denn die Zeit wird knapp.

Was haltet ihr von diesen Änderungen? Wird WoW „mal wieder“ viel zu einfach? Oder ist es gut, die Bosse anzupassen, wenn bisher deutlich weniger Raidgruppen sie meistern konnten als geplant?