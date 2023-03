WoW: Die beste Kombo für Mythic+ wurde gefunden – Das sind die Klassen

Ihr sucht die besten Klassen für “Mythic+”-Runs in WoW (World of Warcraft)? Die Übersicht von Raider.IO zeigt in den Top 20 welche Speccs immer wieder genutzt werden.

Dungeons auf der Schwierigkeit Mythic+ gehören für viele Spieler in World of Warcraft zum klassischen Endgame-Inhalt einer Erweiterung. Hier spielt man Dungeons auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Um diese Herausforderungen innerhalb des Zeitfensters zu schaffen, bieten sich einige Klassen aufgrund ihrer Fähigkeiten mehr an als andere. Der Chef sagt, dass alle Klassen Mythic+20 schaffen können, aber die Spieler das nicht sehen.

In den Top-Rankings für diese Inhalte tauchen bestimmte Klassen mit wenigen Ausnahmen immer wieder auf. Offenbar haben die Profi-Spieler eine Gruppenzusammenstellung gefunden, die meist gut funktioniert.

Die aktuell besten Klassen für Mythic+

Welche Klassen sind das? Bei der Übersicht für Raider.IO fällt auf, dass folgende Klassen bevorzugt genommen werden:

Tank: Schutz-Krieger oder Schutz-Paladin

Schutz-Krieger oder Schutz-Paladin Heal: Bewahrung-Rufer, seltener auch Wiederherstellungs-Druiden

Bewahrung-Rufer, seltener auch Wiederherstellungs-Druiden DDs: Gleichgewicht-Druide, Verstärkungs-Schamanen, Täuschung-Schurke. Als Alternativen nutzt man Schatten-Priester, Windläufer-Mönch, Dämonologie-Hexenmeister oder Verwüstung-Dämonenjäger

In der folgenden Übersicht zeigen wir euch die weltweite Top 20 der “Mythic+”-Gruppen von Raider.IO (Stand vom 20. März):

Warum ausgerechnet diese Klassen? In den Mythics spielen verschiedene Faktoren eine wichtige Rolle. Einen Battle-Rez wollt ihr immer dabeihaben, genau wie einen Kampfrausch. Das grenzt die Auswahl schon mal etwas ein.

WoW: Tier-List der besten DPS, Tanks und Heiler in Mythic+ im Februar 2023

Hinzu kommt, dass man als DPS die stärksten Klassen mitnehmen will, um in der vorgegebenen Zeit zu bleiben. Dazu kommen Stealth-Effekte, die man taktisch einsetzt, um schneller voranzukommen.

Schamanen nimmt man hauptsächlich wegen ihrer starken Totems und der Möglichkeit für Kampfrausch mit.

Sollte in WoW ein größerer Balance-Patch anstehen, könnte es sein, dass sich die Top-Liste schnell wieder verändern wird und andere Klassen oder Spezialisierungen darin nach oben klettern.

Welche Klassen und Spezialisierungen nutzt ihr bei euren Mythic-Runs? Schreibt uns eure Erfahrungen doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Spielern darüber aus.