Das riesige Reittier „Wanderndes Urtum“ könnt ihr euch gerade in World of Warcraft abholen. Es dürfte das beste Mount sein, das es bisher im Spiel gibt.

In World of Warcraft: Shadowlands sind die Urtume ausgebrochen. In fast jeder Stadt finden sich aktuell die gigantischen Baum-Reittiere, die immer mehr Spieler erhalten haben. Wir verraten, was es damit auf sich hat und wie ihr das wandernde Urtum ebenfalls bekommt.

Großer Baum ist Community-Wahl: Das große Urtum gibt es, weil die Spieler sich vor knapp einem halben Jahr dafür entschieden hatten. Blizzard hatte hier eine Umfrage gestartet, was für ein Reittier die Spieler gerne haben wollen. Das für das Design zuständige Team hatte noch Kapazitäten frei und wollte den Spielern etwas zurückgeben. Bei der Abstimmung gewann dann das Wandernde Urtum mit großem Abstand gegen seine Konkurrenten – etwa ein fliegendes Buch oder eine riesige Schleimkatze.

Welche Anforderungen gibt es? Um das Reittier zu erhalten, müsst ihr lediglich einen WoW-Account mit der aktuellen Erweiterung Shadowlands besitzen. Das ist die einzige Anforderung, die es für diese Reittier gibt.

Wo findet man das Reittier? Sobald ihr das Reittier erhalten habt, wird es automatisch eurer Sammlung hinzugefügt. Ihr müsst dann einfach das Menü für die Reittiere öffnen und das Urtum suchen. Zu Beginn wird es noch in einer „Geschenkbox“ sein, dann klickt ihr die Box einmal an, um das Reittier „auszupacken“. Anschließend könnt ihr es auf sämtlichen Charakteren von Retail-WoW verwenden.

Hilfe, mein Baum ist nicht da! Hasst Blizzard mich? Nein. Also, vielleicht, aber das hat damit dann nichts zu tun. Die Auslieferung des Wandernden Urtums kann eine Weile dauern, denn es wird bei den Spielern erst nach und nach freigeschaltet. Wenn ihr das Reittier noch nicht bekommen habt, aber alle Anforderungen dafür erfüllt, müsst ihr euch einfach ein paar Tage gedulden.

Community ist begeistert, aber es gibt auch Kritik: Grundsätzlich ist der Tenor bei den Leuten positiv. Die überwiegende Zahl der Spieler freut sich über das verdammt coole, neue Reittier und seine zahlreichen kleinen Eigenheiten. So kann man etwa eine Raupe entdecken, die aussieht, als würde sie den Baum steuern. Auch den kleinen Vogel Pepe gibt es immer wieder.

Aktuell ziehen auf vielen Realms ganze Schlangen an Urtumen durch die Stadt und parodieren etwa den „Marsch der Ents“ aus Der Herr der Ringe:

Allerdings gibt es auch ein paar kritische Stimmen, wenn auch in der Unterzahl. Sie finden, dass es schade ist, dass so ein eindrucksvolles Reittier nun jeder hat. Wäre es etwas exklusiver und an einen schweren Erfolg gebunden, hätte das für einige Spieler einen noch größeren Reiz ausgemacht. Da das Mount nun „jeder“ hat, ist es nicht so besonders, wie es sein könnte.

Wie gefällt euch das Urtum? Habt ihr es schon bekommen und werdet ihr es ab jetzt regelmäßig verwenden?

Das ist übrigens die perfekte Gelegenheit, um mit 2 riesigen Bäumen spazieren zu gehen …