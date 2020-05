Der WoW-Streamer Asmongold geht hart mit Blizzard ins Gericht. Aber dieses Mal hat er ein paar ziemlich gute Argumente.

Asmongold ist einer der größten Streamer im Bereich World of Warcraft und gilt oft als umstritten. Während ein Teil seiner Zuschauer seine Art mag und ihn gerne verfolgt, können auch viele mit seinen Streams und Aussagen nichts anfangen.

Jetzt hat er in einem Video allerdings recht ruhig und sachlich über ein Problem in WoW gesprochen, das er seit Jahren beobachtet. Er erhält viel Zuspruch aus der Community und wünscht sich für Shadowlands, dass Blizzard endlich einen anderen Weg einschlägt.

Worüber spricht Asmongold? Im Video thematisiert Asmongold einige Probleme mit World of Warcraft, die sich in der Vergangenheit immer wieder wiederholt haben. Er spricht dabei über das jüngst eingefügte System eines Verderbnis-Händlers. Das sei eine Mechanik, die Spieler sich schon während des Tests von Patch 8.3 gewünscht haben.

Solche (für ihn) offensichtlichen Verbesserungen sollten von Beginn an im Spiel sein und nicht erst nach vielen Monaten, wenn die Community ein unfertiges oder unfaires Feature bereits lange ertragen musste.

Welche Beispiele nennt er? Asmongold hat „mehr als ein Dutzend“ solcher Fälle gefunden, in denen Blizzard Systeme nachträglich so anpasst und verändert, bis Spieler wieder neue Anreize haben, um sie zu nutzen. Die Systeme sind am Anfang absichtlich auf einen großen Zufallsfaktor getrimmt und erst später werden sie fairer und interessanter. Hier ein paar seiner Beispiele:

Dublonen für Insel-Expeditonen: Belohnungen für Expeditionen konnten damals nicht gezielt gekauft werden, sondern man musste auf viel Glück hoffen. Dublonen erfüllten quasi keinen wirklichen Nutzen.

Accountweite Essenzen: Spieler müssten für Twinks unzählige Inhalte wiederholen, um an starke Essenzen zu kommen. Erst sehr spät erfüllte Blizzard den Wunsch, leichter an Essenzen für Zweitcharakter zu kommen.

Paragon-System in BfA: Legion hatte dieses Feature bereits und es kam gut an. Es gab keinen Grund, das Paragon-System nicht zum Start von BfA im Spiel zu haben – das hatten auch wir auf MeinMMO kritisiert.

Das Legendary-System in Legion: Mit dem großen Zufallsfaktor sorgte das System für viel Frust und dazu, dass Spieler sehr lange grinden mussten, um endlich ihr Wunsch-Legendary zu bekommen. Später konnte man diese Items gezielt kaufen.

All diese Dinge wären Verbesserungen, die sich die Community bereits zur Einführung der Systeme gewünscht hatte:

„Der Gedanke, dass Spieler nicht wissen, was sie wollen, ist einfach nicht wahr. Das Problem ist, dass Blizzard den Spielern das gibt, was Blizzard will, dass die Spieler wollen und nicht das, was die Spieler wirklich wollen. Und ich glaube, die Entscheidungen hier werden gefällt anhand der Teilnahme [an den Systemen] und nicht anhand des Vergnügens [der Spieler].“

Die Mounts aus den Inseln waren zu Beginn sehr, sehr schwer zu bekommen. Jetzt helfen Dublonen.

Das wirft Asmongold Blizzard vor: Der Streamer ist der Ansicht, dass Blizzard mit Absicht Systeme zurückhält, die WoW zu einem besseren Spiel machen würden. Seine Vermutung ist, dass Blizzard hier nur reine Zahlen und die Teilnahme der Spieler an den entsprechenden Systemen auswertet.

Sobald man etwa sehen würde, dass nicht mehr genug Spieler die Daily-Quests in Uldum und dem Tal der Ewigen Blüten absolvieren, schreitet Blizzard ein. Das war zuerst der Fall bei der Steigerung der erhaltenen Menge an Manifestierten Visionen, dann bei der Einführung von Echos von Ny’alotha für Twinks und nun für den Verderbnis-Händler.

Als treuer Spieler, der die Systeme in ihrem Urzustand spielt, fühlt er sich von Blizzard veräppelt. Wenn er weiß, dass diese mangelhaften Systeme ohnehin nach einer Weile endlich tauglich gemacht werden, wenn nur genug Spieler die Lust daran verlieren, macht das keinen Spaß.

Er fühlt sich als Beta-Tester für Systeme, deren Feedback aus dem richtigen Beta-Test offenbar ignoriert wurden.

Verderbnis-Effekte nach Wahl waren lange gewünscht – endlich wurde es wahr.

Das sagt die Community: In der Community von WoW gilt Asmongold als eher umstritten, doch in diesem Punkt bekommt er viel Zuspruch. Im Subreddit schreiben die Leute etwa:

„Ich stimme [Asmongold] stark zu. Blizzard hat das schon für eine lange Zeit gemacht und inzwischen ist es verdammt offensichtlich, warum. Ich hoffe, dass sie endlich wieder langfristig für Shadowlands denken und nicht unfertige Inhalte absichtlich veröffentlichen.“ Hughch auf Reddit

„Zu lang, nicht gesehen: Blizzard hat ihre lang erprobte Tätigkeit weitergeführt, Dinge anhand von Tabellen und Zahlen zu balancen, anstatt ein System zu erschaffen, das sich gut anfühlt.“

Maezriel_ auf Reddit

„Ich will ehrlich mit euch sein – ich fühl mich wie ein Idiot, weil ich WoW spiele. Wie ein Esel, ein Hamster in einem Hamsterrad, wie ein NPC. Ich bin einfach so ausgelaugt davon. Sie bringen mich dazu, all diese Aufgaben zu machen, die mir gar keinen Spaß bereiten, sodass ich gelegentlich ein bisschen Spaß haben kann. Ich zahle 15 Euro, damit ich einen zweiten Job habe.“ AlpacaWoolHat auf Reddit

Doch wie steht ihr zu diesem Thema? Gebt ihr Asmongold in der Sache recht? Oder sieht er das falsch?