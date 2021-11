WoW ändert Set aus Patch 9.2, weil es Spieler an „Ku-Klux-Klan” erinnert

Spieler gr33nzo schreibt unter dem Tweet: “Vielen Dank für die schnelle Reaktion und die Zustimmung! Das ist es, was die Spieler so gerne sehen. Unachtsamkeiten kommen vor, wichtig ist nur, wie man sie behebt. Ich danke euch!”

Doch auch der Account der Warcraft-Entwickler meldete sich mit einem Tweet und schreibt, dass man das Set ändern werde. Es heißt: “Wir hören euch und stimmen zu. Das haben wir übersehen, weil wir das Set nicht vollständig aus allen Blickwinkeln angeschaut haben, bevor wir es in den ersten Test-Build aufnahmen. Wir haben bereits damit begonnen, das Set anzupassen und ihr werdet Änderungen in einem der nächsten Builds des Eternity’s-End-PTR sehen.”

Das sagen die Spieler: Dataminer zeigten die Optik der neuen WoW-Sets aus Patch 9.2 bereits in der Vorschau. Auf reddit schreiben Spieler über diesen PTR-Screenshots, dass die Optik nicht gut gewählt ist. Nutzer GlitchAesthetic teilt Bilder des Sets und schreibt “Sieht von hinten mehr aus wie ein Grand Wizard”. Der Grand-Wizard ist in der Hierarchie des “Ku-Klux-Klans” die höchste Position.

Was sagt Blizzard? Auf Twitter schreiben die Entwickler von Blizzard, dass man der Community zustimmt. Beim neuen Hexenmeister-Set sieht es aus bestimmten Winkeln nach etwas anderem als einem WoW-Set aus. Darum will man das Set nun vor dem Release von Patch 9.2 umbauen und noch auf den Test-Servern die neue Version zeigen.

Im neuen Patch 9.2 für WoW (World of Warcraft) kommen nach langer Zeit wieder neue, klassenspezifische Tier-Sets ins Spiel. Doch die Optik des Hexenmeister-Sets erinnert Spieler mit seiner Kapuze an Roben des “Ku-Klux-Klan”. Die Community machte Blizzard darauf aufmerksam und die sagen: Das haben wir übersehen, ändern wir.

