Wie mächtig sind Tanks in World of Warcraft? Das zeigt die Gruppe Method, welche mit 30 Tanks den Raid Ny’alotha beinahe zum Kinderspiel machen.

Was hat die Gruppe geschafft? Der Raid Ny’alotha stellt durchaus eine Herausforderung dar. Doch die Gilde Method wollte beweisen, dass man ihn selbst dann schaffen kann, wenn nur Tanks in der Gruppe sind, also keine Damage Dealer oder Heiler mit dabei sind. Also zogen 30 Tanks los und schafften es, Ny’alotha im heroischen Modus zu meistern – und das sogar recht einfach. Der gesamte Raid stellte für Method kein Problem dar. Sie lachten sogar, während sie durch den Schlachtzug eilten.

Dieses Video fast den Raid Ny’alotha mit 30 Tanks zusammen.

Tanks sind mächtig

Wie hat die Gruppe das geschafft? Die Profi-Gilde Method ist die aktuell zweitstärkste Raid-Gilde der Welt. Im aktuellen Content lagen sie nur knapp hinter dem World First Kill auf N’zoth mythisch von Limit.

Method griff auf einige kreative Spielmechaniken zurück. Dazu gehört der Boost des Verderbniseffekts „Zwielichtverwüstung“. Dieser Effekt gehört zu den mit Patch 8.3 eingeführten Verderbnis, die schon seit einiger Zeit wegen ihrer Stärke kritisiert wird.

Um diesen Boost zu erreichen, stapelten die Spieler die Azerit-Essenz „Stärke des Wächters“, welche die Gesundheit aller Tanks im Raid um 3% erhöht und sich selbst stapelt.

Da sich „Zwielichtverwüstung“ mit dem maximalen Leben skaliert, und alle 30 Tanks die Azerit-Essenz sowie viele Ausdauer-Gegenständen wie die zeitverzerrte Version von „König Llanes hoheitlichem Siegel“ verwendeten, stapelten die Spieler Millionen an Leben und konnten dadurch auch entsprechend viel an Schaden austeilen.

Darüber hinaus nutzten sie noch Items wie „Vitageladener Titanensplitter“, was für viele Tanks als eines der stärksten Schmuckstücke überhaupt gilt.

Wer sind die Spieler? Es handelt sich um die Gruppe Method, rund um den bekannten WoW-Spieler Nnoggie. Unter anderem ist er für die Method Dungeon Tools als Addon für WoW bekannt.

Er schnappte sich 29 weitere Spieler seiner Gruppe und stürzte sich in den Heldenmodus des Ny’alotha-Raids. Dabei spielte die Gruppe nur Tank-Klassen, darunter mehrere Blut-Todesritter, einigen Dämonenjäger und Krieger, sowie auch einen Paladin, einen Druiden und einen Mönch.

30 Tanks vs Nyalotha Heroic von Nnoggie auf www.twitch.tv ansehen

Spieler zeigen sich erstaunt

Was meinen WoW-Spieler zu dieser Leistung? Die Spieler zeigen sich beeindruckt von dieser Leistung und sind zudem erstaunt, dass solche Lebens- und Schadenszahlen möglich sind. Manche halten dies für übertrieben.

PlasticAngle meint auf reddit: „4 Millionen Gesundheit … ja, diese Zwielichtverwüstung tut weh.“

Neramm meint auf reddit: „Verderbnis macht nur dann richtig Spaß, wenn sie kaputt ist.“

Spieler im MMORPG World of Warcraft erreichen immer wieder besondere Errungenschaften und stellen etwa Rekorde auf. So schaffte es Spieler DesMephisto, 46 Charaktere auf Level 120 zu bringen, wobei alle Helden nur die Klasse Krieger haben.