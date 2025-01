Die Jubiläumsfeier von WoW endet – Das müsst ihr zu Bronzedrachenfeierabzeichen und Incognitro wissen

Am 7. Januar 2025 endet die große Jubiläumsfeier von World of Warcraft zum 20. Geburtstag. Im offiziellen Forum des MMORPGs hat Community Manager Linxy verraten, was ihr zum Ende der Party wissen müsst.

Was passiert am 7. Januar 2025? Mehr als zwei Monate lief das große Event zum 20. Jubiläum von WoW. Am 7. Januar 2025 steht der letzte Tag der Party auf dem Programm. Danach verschwinden natürlich alle Event-Inhalte, wie der Raid „Schwarzfelstiefen“ oder die Jubiläums-Weltbosse.

Doch was ist mit dem Höllen-Motorrad Incognitro und den erspielten Bronzedrachenfeierabzeichen? Wie lange stehen euch bestimmte Händler zur Verfügung? Im offiziellen Forum von WoW hat Community Manager Linxy genau diese Fragen beantwortet (via us.forums.blizzard.com). Das müsst ihr wissen:

Incognitro : Alyx wird sich nach dem Abschluss der Feierlichkeiten nach Dornogal aufmachen, um euch dort weiterhin mit Hinweisen für die Kisten zu versorgen. Sprich: Ihr könnt weiterhin alle elf Kisten finden, um die Suche nach dem Höllen-Motorrad zu starten.

: Alyx wird sich nach dem Abschluss der Feierlichkeiten nach Dornogal aufmachen, um euch dort weiterhin mit Hinweisen für die Kisten zu versorgen. Sprich: Ihr könnt weiterhin alle elf Kisten finden, um die Suche nach dem Höllen-Motorrad zu starten. Bronzedrachenfeierabzeichen : Sobald das Event beendet ist, könnt ihr eure erspielten Bronzedrachenfeierabzeichen nicht mehr ausgeben. Löst sie also unbedingt vorher ein.

: Sobald das Event beendet ist, könnt ihr eure erspielten Bronzedrachenfeierabzeichen nicht mehr ausgeben. Löst sie also unbedingt vorher ein. Händler für „Legacy Anniversary Items“ : Dieser Händler verschwindet mit dem Ende der Party und soll in den kommenden Jahren nicht erneut auftauchen. Erst beim nächsten „großen Jubiläum“ in 5 Jahren könnte es zu einem Comeback kommen. Falls ihr also auf einen Gegenstand von diesem Händler scharf seid, schlagt jetzt zu!

: Dieser Händler verschwindet mit dem Ende der Party und soll in den kommenden Jahren nicht erneut auftauchen. Erst beim nächsten „großen Jubiläum“ in 5 Jahren könnte es zu einem Comeback kommen. Falls ihr also auf einen Gegenstand von diesem Händler scharf seid, schlagt jetzt zu! Händler für „Classic Zeitwanderung“: Die Zeitwanderung-Händler werden nach Ende des Events wieder in die normale Rotation für Zeitwanderungen übergehen. Während eines laufenden Ereignisses könnt ihr Bobadormu also in Sturmwind und Grannadormu in Orgrimmar antreffen.

Diese Inhalte verschwinden am 7. Januar 2025 in WoW:

Start ins Jahr 2025

Was steht nach dem 20. Jubiläum in WoW an? Noch gibt’s zwar keinen Release-Termin, doch ist die Veröffentlichung von Patch 11.1 fest für die verbleibenden Winter-Wochen eingeplant. Das große Content-Paket mit dem Namen „Undermine(d)“ führt euch in die namensgebende Hauptstadt der Goblins.

In Undermine erwarten euch die großen Handelskartelle von Azeroth, der Dungeon „Operation Floodgate“, der Raid „Liberation of Undermine“, frische Tiefen, ein Update der Kriegsmeute-UI sowie ein großer Berufe-Reset. Passend zum Goblin-Thema könnt ihr euch zudem ein neues Turbo-Auto als Reittier verdienen, das sich nach eigenem Gusto anpassen lässt.

Sobald ihr die ersten Inhalte von Saison 2 der aktuellen Erweiterung WoW: The War Within auf dem öffentlichen Testserver ausprobieren könnt, informieren wir euch auf MeinMMO. Bis es so weit ist, findet ihr alle wichtigen Infos zu Patch 11.1 in unserem Übersichtsartikel: Alles zu Release, Raid, Auto-Mount und mehr von WoW Patch 11.1 Undermined.