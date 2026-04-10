Eine Serie will der beste Anime 2026 werden, rechtfertigt sich für die 7 Jahre lange Entwicklungszeit: „Unser Anspruch ist Herr der Ringe”

Eines der Highlights der Animes, die in den kommenden Monaten erscheinen, ist Witch Hat Atelier. Leser des Mangas mussten seit 2019 darauf warten, dass die Serie endlich erscheint – und sie hat große Ambitionen.

Warum war der Anime so lange in Entwicklung? Die Produktion für den Anime von Witch Hat Atelier dauerte ganze 7 Jahre. Laut den Produzenten auf Instagram sei das eine lange Zeit, aber wenn man den Manga gelesen hätte, würde man verstehen, wieso es so lange gedauert hat.

Im Manga gäbe es nämlich extrem komplizierte Zeichnungen, die erst einmal in Animation umgesetzt werden müssen. Als Beispiel nennt das Produzenten-Duo das Zaubern. Selbst wenn der Charakter in nur einer Zeichnung in Licht gehüllt wird, müsste das im Anime viel detaillierter dargestellt werden. Denn hier kämen noch Bewegungen und Farben hinzu.

Ein weiterer Faktor, der Zeit gekostet habe, sei das Konsultieren des Autors gewesen. Man wolle jedes noch so feine Detail über die Magie mit ihm abstimmen, damit alles zu seiner Zufriedenheit abläuft.

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Witch Hat Atelier will es mit Herr der Ringe aufnehmen

Was will er erreichen? Die Produzenten sprechen davon, dass sie etwas erschaffen wollen, das mit anderen Hollywood-Blockbustern mithalten könne. Als Vergleich nennt der Produzent Der Herr der Ringe, was ein bisschen größenwahnsinnig, aber auch putzig erscheint, da er das mit einem Lachen vorträgt.

Da die Produzentin selbst aus der Harry-Potter-Generation stamme, wolle sie einer neuen Generation eine Welt über Fantasie und Magie näherbringen. Aber auch Erwachsene sollen in den Bann des Animes gezogen werden.

Worum geht es? Das junge Mädchen Coco möchte gerne eine Hexe werden. Allerdings können nur die Personen zu Hexen werden, die mit einem magischen Talent geboren wurden. Coco zählt leider nicht dazu.

Sie trifft eines Tages auf den Hexer Qifrey, der sie als Schülerin aufnimmt. Er bringt ihr bei, dass man auch durch den Einsatz von Runen und magischer Tinte Zauber wirken kann.

Der finstere Hexenzirkel interessiert sich aufgrund ihrer Taten für Coco. Sein Ziel ist es, die freie Anwendung der Magie wiederzubeleben. Sie wurde nämlich verboten, da in der Vergangenheit mehrere Gräueltaten mit ihr begangen wurden. Coco muss also zeitgleich mit dem finsteren Komplott und ihren neu erworbenen Magiekenntnissen klarkommen.

Witch Hat Atelier erscheint momentan in einem wöchentlichen Rhythmus. Damit ihr die neue Folge nicht verpasst, könnt ihr euch den folgenden Artikel von MeinMMO abspeichern. Er verrät nämlich, wann die jeweils nächste Episode erscheint: Witch Hat Atelier: Folge 3 – Release im Überblick